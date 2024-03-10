Başkan Hürriyet, Gedikli’de coşkuyla karşılandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gedikli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Yöneticisi Şenol Çırpan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Meclis Üyesi Adayları Ayten Hava Hamarat, Muhammet Ertürk, Barbaros Akkuş ve Turgut Kocacık, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç, Gedikli Mahalle Muhtarı Ercüment Esen’in yer aldığı buluşmaya Zeytinburnu Mahallesi’nden de vatandaşlar gelerek Başkan Hürriyet’e sevgilerini gösterdi.

20 YILLIK SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

Vatandaşlar, İzmit’in Ablası Fatma Kaplan Hürriyet’i büyük bir sevgi ile bağrına baştı. Meşaleler eşliğinde karşılanan Başkan Hürriyet, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kentte 20 yıldır çözülmeyen birçok sorunu çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye devam edeceğiz.

İSRAF MUSLUKLARI KISILDI

Göreve geldiğimizden bu yana israf musluklarını kısıyoruz. Meclis çoğunluğumuz olmamasından ötürü her ne kadar engellemelere maruz kalsak da halkın parasını yine halka harcamak için kararlı davrandık. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını 1 lira yaptık. Araç kiralamalarındaki büyük israfın önüne geçmek adın satın almak için 5 yıl mücadele verdik. Sonunda tüm araçlarımızı satın aldık ve artık onlar sizin araçlarınız oldu.

YENİ CUMA TUVALETLERİ ARTIK ÜCRETSİZ

Eski dönemde ihale edildiği için paralı olan Yeni Cuma Parkı’ndaki tuvaletleri yenileyip, halkın kullanımına ücretsiz sunduk. Fevziye Cami tuvaletlerinin ihalesi bitince orasını da ücretsiz yapacağız. 8 aydır üzerinde çalıştığımız Kent Lokantası’nı hayata geçirdik ve 3 çeşit yemeği 40 liradan hizmete sunuyoruz. Çok büyük ve kapsamlı bir Aşevi kurduk. Buradan, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Okullarda öğrencilere her gün 1 öğün ücretsiz yemek verebilmek için 2 yıldır milli eğitimi ikna etmeye çalışıyoruz.

ÇINAR AKADEMİ, YAŞAM MERKEZLERİ, ALZHEİMER YAŞAM EVİ…

Eğitimin bu denli pahalı olduğu bir dönemde Çınar Akademi çatısı altında çocuğunu dershaneye yazdıramayan ailelerimizin evlatlarına bir yıl boyunca ücretsiz eğitim veriyoruz. Kocaeli’nde ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evimizde 3 yıldır ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Bunun yanında kütüphanelerimiz, yaşam merkezlerimiz, gıda bankamız, dost eller mağazamız, kadın girişimciler merkezimiz ve daha nice yerlerde ücretsiz hizmetlerimiz devam ediyor.

HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Bunları ve çok daha fazlasını halkımızın rahat bir yaşam sürmesi için yapıyoruz. Ücretsiz ve çok uygun hizmetlerimiz gelecek dönem de artarak devam edecek. Bu zorlu ekonomik koşullara karşı vatandaşımızın daima yanında olacağız. Her zaman yaptığımız gibi tasarruf hamleleriyle halkın parasını yine halk için harcam