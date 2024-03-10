10 Mar 2024 - 12:00 - Asayiş

Çete çökertildi! Sahte belgeyle Türkiye'de oturum hakkı

Yasal olarak Türkiye’de kalma hakkı olmayan yabancılara sahte belgelerle oturum hakkı sağlayan aralarında doktor ve noter çalışanlarının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.