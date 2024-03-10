Çete çökertildi! Sahte belgeyle Türkiye'de oturum hakkı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yabancılara sahte belgeler düzenleyen 25 şüphelinin 'Kalkan-14' operasyonu ile yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında " Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1'i doktor, 3'ü noter görevlisi, 5'i danışmanlık şirketi sahibi ve 1'i posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli 'Kalkan-14' operasyonlarında yakalandı." dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.