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Çete çökertildi! Sahte belgeyle Türkiye'de oturum hakkı

Yasal olarak Türkiye’de kalma hakkı olmayan yabancılara sahte belgelerle oturum hakkı sağlayan aralarında doktor ve noter çalışanlarının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Çete çökertildi! Sahte belgeyle Türkiye'de oturum hakkı mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yabancılara sahte belgeler düzenleyen 25 şüphelinin 'Kalkan-14' operasyonu ile yakalandığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya açıklamasında " Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1'i doktor, 3'ü noter görevlisi, 5'i danışmanlık şirketi sahibi ve 1'i posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli 'Kalkan-14' operasyonlarında yakalandı." dedi
# tespit, türkiye

10 Mar 2024 - 12:00 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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