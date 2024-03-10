Carver Türkiye’ye geliyor

Hollanda'da 1994'te başlayan Carver markası, geçen yıl "En İyi Mikromobilite Elektrikli Aracı" seçildi ve şimdi Türkiye'de satışa sunulacak. Carver S+ ve Carver R+ modelleri, şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. S+ modeli, 80 km/s hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.

Carver R+ ise 45 km/s hız ve 130 km menziliyle şehir içinde alternatif bir ulaşım seçeneği sunuyor. Carver'ın "Dinamik Araç Kontrol" sistemi sayesinde virajlarda motosiklet benzeri eğim kabiliyetiyle güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Nisan ayında Türkiye'de bulunabilirler.

Özellikleri neler?

Carver S+ modeli, 98cm genişliği, 1+1 oturma düzeni, 75 litrelik bagaj hacmi ile akıllı ve ekonomik seyahat çözümleri sunarak çekici bir seçenek haline geliyor. 100% elektrikli Carver S+, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. Carver R+ modeli ise 45 km/s hız ve 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda ciddi bir alternatif olmayı hedefliyor; özellikle Citroen'in Ami aracıyla rekabet etmesi bekleniyor. Her iki model de B sınıfı ehliyetle kullanılabilir, isteyenler Carver R+ modelini B motosiklet ehliyetiyle de kullanabilirler.

Carver Cargo ise 500 litrelik bagaj alanıyla filolar, kargo şirketleri ve KOBİ sahipleri için üst düzey alternatif haline gelecek gibi görünüyor. Her üç model Nisan ayında Türkiye yollarıyla buluşmayı bekliyor.