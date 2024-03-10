DEVA Partisi KBB adayı Baturman vaatlerini açıkladı! “25 yılda neredesiniz”

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin seçime girecek adayları vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılımıyla DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Ensar Baturman bugün Welborn Luxury Otel’de vaatlerini açıkladı. Programa DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan, DEVA Partisi İlçe Belediye Başkan Adayları, partililer katılım sağladı.

EN HAZIR BELEDİYE BİZİZ

Toplantı öncesi DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman yaptığı açıklamasında, “DEVA belediyeciliğini herkese anlatacağımız bir gün. Çok heyecanlıyız özenle çalıştık. Kocaeli’nin sadece 1 yılını değil, 50 yılını düşünerek çok değerli projeler açıkladık. Bunun içerisinde her kesim var. Şehir planlarını da hazırladık. Hepsini yapabiliriz, hepsini yapmaya hazırız. Şimdiye kadar en hazır parti DEVA Partisi. Bunları yapacağız. Gençler benim için her şeyin önünde geliyor. Çünkü bende onlardan biriyim. Herkes söyleyip duruyor. 'Artık gençler iş başına gelsin' diye. Şimdi tam zamanı. Büyükşehir kaynaklarını ve imkânlarını sizler için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

TECRÜBELİ VE LİYAKAT SAHİBİ

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ensar Baturman başkanımızın proje tanıtımı için bir araya geldik. Kocaeli’nin bağrından çıkmış biridir Ensar Baturman. Tüm belediye başkan adaylarımız tecrübeli ve liyakat sahibidir. Saygın ve seviyeli bir siyaset anlayışı yürütmeye çalışıyoruz. Biz 4 yıldır bunu başardık, bundan sonraki süreçte de bunu başarabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

BATURMAN’DAN 50 YILLIK VAATLER

DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman, “Öncelikle DEVA Partimizin eylem planlarıyla hem Türkiye genelinde hem de Kocaeli alanında tek hazır parti olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu zamana kadar paylaştığımız eylem planlarımıza sadık kalacağız. Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de projelerini anlatmış bir parti olarak yere çıktık. Kocaeli’ye özel, Kocaeli’ye DEVA projelerimizi açıklayacağım size.

KAVŞAK YAPMAK ZATEN GÖREVİ

Biz şuraya yol yapacağım, şuraya kavşak yapacağım şeklinde hazırlanmasına karşı değiliz ama bunlar zaten bir belediyenin yapması gereken projeler. Burada amacımız Kocaeli’ye ve Kocaeli’nin vizyonuna katkıda bulunacağımız projeler olacak.

GENÇLER İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK

Benim genç bir başkan adayı olarak derdim gençler. Bu böyle biline. Gençlerin mutlu olmadığı bir şehirde bir gelecek kurulması mümkün değil. Gençlerimiz için pozitif ayrımcılık uygulanmak zorunda. Bugün gençlerimiz bu ülkede yaşama hayali kurmuyorlar. Bu ülkeye katkı sunma hayali kurmuyorlar. Bizim Büyükşehir imkânı ile desteklediğimiz gençlerim yaş grubu 41’e kadar. Gençler için ilk projemiz 500 gence kişi başı 30 bin TL gezi desteği vereceğiz. Teknoloji projesi olan 10 proje için 10 bin dolar destek ile projelerini yapmayı sağlayacağız. Eğitim alanında gençlerimize hem maddi hem manevi anlamda destek olacağız.

KOCAELİPORT YAPACAĞIZ

İskelesi olmayan bir ilçemiz var Başiskele. 700 dönümlük bir alanda hayata geçireceğimiz Kocaeliport Projesi’ni batı kısmında kapalı 5 bin metrekare bahçesi olan ve terasları 15 bin metrekare olan bir alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak kullanacağız. İzmit Marina’yı yeniden ele alacağız. Kötü bir halde olduğunu biliyoruz.

ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Çalışan annelerimizin hayatı çok zor. Çalışan annelerimiz için 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz toplu taşıma imkanı sunacağız. İlk 5 yılda 50 adet gündüz bakımevi ve kreş yapacağız. Kocaeli’nin bu sorunlarını neden düşünmediniz? Bırakın artık gençler var.

EMEKLİLERİMİZİ UNUTMADIK ONLARA DA DEVA OLACAĞIZ

Kocaeli, Türkiye’nin en büyük ekonomik değer üreten kenti. İhtiyaç sahibi emeklilerimize kira yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı ve mutfak yardımı yapacağız. Buna ek olarak 1/5 asgari ücret oranında nakdi destek sağlayacağız. DEVA Belediyeciliğiyle bunu değişeceğiz.

KOCAELİ ZENGİN BİR ŞEHİR

500’er kişilik huzur evi ve bakım merkezi projemizle toplam bin vatandaşımıza ücretsiz bakım ve rehabilitasyon hizmeti vereceğiz. Kocaeli’nin bütçe problemi yok. Kocaeli zengin bir şehir. Kocaeli hakkını alamıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Besi Çiftliği kuracağız. Kar amacı gütmeden halkımızla bu besinleri buluşturacağız. Kocaeli’nin halkı yeterli beslenmiyor.

25 YILDIR NEREDEYDİNİZ

Şehrimizin en büyük problemleri arasında kentsel dönüşüm, kentsel yenilenme, ulaşım yer alıyor. Kentsel dönüşüm bizim için çok kıymetli. Mevcut iktidarın başarısızlığı ortada. 99 sonrasında 25 yılda anca yapı stoğunuzu inceletip plan çıkartmaya çalışıyorlar. O da 6 Şubat depreminden sonra. 25 yıldır neredesiniz? 99 öncesi yapılan yapılarla ilgili neden bir şey yapmadınız. Hiçbir şey halledemediniz. Yapmaya çalıştığınız projeler çok kıymetli farkındayız ama çok geç kaldınız anlamını yitirdi. İnsanlarla birebir görüşeceğim. İkna edeceğiz. Kentsel dönüşüm için üstte inme iş yapmayacağız anlatacağız.

10 YILDA 72 KM METRO HATTI

Yeni mahalle kuruyoruz. Bu mahallelerimizde gereken finansmanı her türlü buluruz. Bugün 30 milyarı bulmaktan bahsedenler varken biz çok rahat buluruz. Bu konu en az 2 dönemde hallolacak bir konu. Sismik izolatörlerin kullanılması konusunda hassasiyetimiz var bunları hayata geçireceğiz. Henüz metronun tamamlanmış olmaması da komik. Gölcük derince metro hattı olacak Körfez’i dolaşmamız lazım. Derince Çayırova ikinci planlanan 10 yılda 72 km metro yapılmasını düşünüyorum. 2 dönemde hallederiz 3. Dönem yok kimsenin 3 dönem kalmaması lazım. Değişiklikte deva vardır.

TELEFERİK İLE DÜNYA YILDIZI OLACAĞIZ

Derince-Gölcük Bağlantısı Projesi yapacağız. 6 km’lik hatta 40 metre olan 12 direkten oluşan teleferik sistemi ile seferleri düzenleyeceğiz. Kocaeli’ye hem ulaşım hem de turizm anlamında katkı sağlayacak. Körfezi metrelerce yükseklikten geçiyorsunuz hayal edin. Bu proje dünyanın projesi olacak. Biz Kocaeli’nin 50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Yönetime geldiğimizde kendi araçlarımızı kullanacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde israfa son vereceğiz.

KARBON AYAK İZİNİ EN DÜŞÜĞE İNDİRECEĞİZ

Karbon sıfır politikaları çok değerli. Bu kapsamda fabrikalara denetim ve kontrolü sağlayacağız. Sert cezaların uygulanmasını sağlayacağız. Elektrikli araçların kullanımında artış sağlayacağız. Kocaeli genelinde karbon ayak izinin minimize edilmesini sağlayacağız.

KANDIRA KEFKEN ADASI’NI DA KAZANDIRACAĞIZ

Kandıra’da bir Kefen adamız var. topyekûn mavi bayraklı bir plaj planlıyoruz. Kocaeli deniz turizmi anlamında da geride kalmış. Ama çok şey yapılmaya hazır bir durumda. Sadece sanayi şehri olarak anılmayacak. Kocaeli turizmde de çok önemli hale gelecek. Termal otel ve kaplıca yapmayı planlıyoruz. Engelsiz toplum için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Hayvanlarımız için beslenme alanları yapacağız. Sokak hayvanlarına da deva olacağız. Hayvanlarımızı kısırlaştıracağız. Farklı problemlerle karşılaşmasını engelleyeceğiz. Artık DEVA Belediyeciliği var. Biz varız” şeklinde konuştu.