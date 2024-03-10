Başkan Söğüt, “HİZMET VE ESERLERE DEVAM EDECEĞİZ”

Körfez Belediye Başkanı ve AKP Başkan Adayı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirilen Seçim İrtibat Ofisi açılışında coşkuyla karşılandı. Açılışa Başkan Söğüt ile birlikte; AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesinde de meşaleler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

MEŞALELER EŞLİĞİNDE GELDİ

Açılışta ilk olarak BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan konuştu. Üç başkanın ortak söylemi de “31 Mart’ta Körfez’de sandıkları patlatacağız” olurken, alkışlar eşliğinde kürsüye Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt geldi. “Muhteşemsin Yavuz Sultan Selim” diyerek sözlerine başlayan Söğüt’ün konuşması sırasında gençler ve kadınlar da sürekli olarak tezahüratlarda bulundu.

“MUHTEŞEMSİN KÖRFEZ”

Başkan Söğüt de konuşmasında, “Yavuz Sultan Selim Mahallemiz bu akşam gerçekten ayrı bir güzel. Coşku, kalabalık ve heyecan muhteşem. Bu coşku ve heyecan bizlere özellikle 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın ne kadar güçlü bir şekilde Körfez’de sandıklardan çıkacağının bir nişanesi, göstergesidir. Biz söylemlerle değil, yaptığımız hizmet ve eserlerle karşınızdayız” dedi.

HİZMET VE ESERLERE DEVAM EDECEĞİZ

“31 Mart’ta kazanan Körfez olacak” diyen Başkan Söğüt, “31 Mart’ta Kocaeli kazanacak, Körfez kazanacak, Yavuz Sultan Selim Mahallesi kazanacak. Bizler de ilçemizin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti, tek tek fotoğraf çektirdi.