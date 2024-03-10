TÜVTÜRK'te araç muayene çilesi son buluyor!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. TÜVTÜRK, periyodik araç muayene işlemlerinin daha pratik bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeni bir uygulama başlattı.

Trafikte kayıtlı 25 milyon aracın düzenli muayene zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda uzun süren ve saatlerce sıra beklenen kuyrukların önüne geçmek amacıyla TÜVTÜRK, yeni gezici istasyonlarını devreye aldı.

Bu sayede, randevu alarak muayene yaptırmak isteyen sürücülere büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

GEZİCİ İSTASYON UYGULAMASI

Türkiye'nin 77 ilinde hizmet veren gezici istasyonların sayısı, özellikle büyük şehirlerde artmaktadır ve bu istasyonlar sadece randevu sistemiyle araç kabul etmekte. Bu yeni yöntem, işlemlerin daha düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

RANDEVULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz araç kabulüne izin verilmeyen uygulama, internet üzerinden online randevu işlemleriyle yönetiliyor.

Yetkililere göre, benzer uygulamaların daha yaygın hale gelmesi, trafik güvenliği ve çevre koruma konularında önemli adımların atılmasına katkı sağlıyor.

BU ZORUNLULUKTAN MUAF TUTULACAKLAR

Muayene testlerinde yapılan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü testi için yetkilendirilmiş kurumlardan belge almak, sürücüleri TÜVTÜRK istasyonlarında muayene sırasında ek bir test yapma zorunluluğundan kurtarıyor ve önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor. Gezici istasyonların bulunduğu illeri ve ilçeleri öğrenmek isteyenler, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek uygun randevu tarihlerini kontrol edebilirler.

Bu uygulama, araç sahiplerine yoğunluk ve düzensizlikle mücadelede büyük destek sağlayarak araç muayene sürecini kolaylaştırıyor.

Bu yenilik sayesinde, trafiğe çıkacak araçların güvenliği ve çevre dostu olması hedeflenirken, sürücülerin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da önemli ölçüde azalıyor. Benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından önemli adımların atılmasını sağlayacaktır.

Kaynak: GÜNBOYU