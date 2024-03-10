İmsak vakti başlayan oruçların ardından iftar sofralarında oruçlar açılacak. Müminler camilerde teravih namazı için saf tutacak. İslam alemi il il imsakiye takvimine yoğunlaştı. Ramazan'ın ilk günü 11 Mart'ta eda edilecek.
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 yılında ilk sahura 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. İlk iftar ise 11 Mart akşamı yaşanacak.
İlk imsak 11 Mart günü Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
Kocaeli İmsakiye 2024
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. Gün 11 Mart 2024 Pazartesi
|05:47
|07:11
|13:15
|16:32
|19:09
|20:28
|2. Gün 12 Mart 2024 Salı
|05:46
|07:10
|13:15
|16:32
|19:10
|20:29
|3. Gün 13 Mart 2024 Çarşamba
|05:44
|07:08
|13:15
|16:33
|19:11
|20:30
|4. Gün 14 Mart 2024 Perşembe
|05:42
|07:06
|13:14
|16:34
|19:13
|20:31
|5. Gün 15 Mart 2024 Cuma
|05:40
|07:05
|13:14
|16:34
|19:14
|20:33
|6. Gün 16 Mart 2024 Cumartesi
|05:39
|07:03
|13:14
|16:35
|19:15
|20:34
|7. Gün 17 Mart 2024 Pazar
|05:37
|07:01
|13:14
|16:35
|19:16
|20:35
|8. Gün 18 Mart 2024 Pazartesi
|05:35
|07:00
|13:13
|16:36
|19:17
|20:36
|9. Gün 19 Mart 2024 Salı
|05:33
|06:58
|13:13
|16:37
|19:18
|20:37
|10. Gün 20 Mart 2024 Çarşamba
|05:32
|06:57
|13:13
|16:37
|19:19
|20:38
|11. Gün 21 Mart 2024 Perşembe
|05:30
|06:55
|13:12
|16:38
|19:20
|20:40
|12. Gün 22 Mart 2024 Cuma
|05:28
|06:53
|13:12
|16:38
|19:21
|20:41
|13. Gün 23 Mart 2024 Cumartesi
|05:26
|06:52
|13:12
|16:39
|19:22
|20:42
|14. Gün 24 Mart 2024 Pazar
|05:24
|06:50
|13:12
|16:39
|19:23
|20:43
|15. Gün 25 Mart 2024 Pazartesi
|05:23
|06:48
|13:11
|16:40
|19:24
|20:44
|16. Gün 26 Mart 2024 Salı
|05:21
|06:47
|13:11
|16:40
|19:25
|20:46
|17. Gün 27 Mart 2024 Çarşamba
|05:19
|06:45
|13:11
|16:41
|19:26
|20:47
|18. Gün 28 Mart 2024 Perşembe
|05:17
|06:43
|13:10
|16:41
|19:28
|20:48
|19. Gün 29 Mart 2024 Cuma
|05:15
|06:42
|13:10
|16:41
|19:29
|20:49
|20. Gün 30 Mart 2024 Cumartesi
|05:13
|06:40
|13:10
|16:42
|19:30
|20:51
|21. Gün 31 Mart 2024 Pazar
|05:11
|06:38
|13:09
|16:42
|19:31
|20:52
|22. Gün 01 Nisan 2024 Pazartesi
|05:10
|06:37
|13:09
|16:43
|19:32
|20:53
|23. Gün 02 Nisan 2024 Salı
|05:08
|06:35
|13:09
|16:43
|19:33
|20:54
|24. Gün 03 Nisan 2024 Çarşamba
|05:06
|06:33
|13:09
|16:44
|19:34
|20:56
|25. Gün 04 Nisan 2024 Perşembe
|05:04
|06:32
|13:08
|16:44
|19:35
|20:57
|26. Gün 05 Nisan 2024 Cuma
|05:02
|06:30
|13:08
|16:44
|19:36
|20:58
|27. Gün 06 Nisan 2024 Cumartesi
|05:00
|06:29
|13:08
|16:45
|19:37
|20:59
|28. Gün 07 Nisan 2024 Pazar
|04:58
|06:27
|13:07
|16:45
|19:38
|21:01
|29. Gün 08 Nisan 2024 Pazartesi
|04:56
|06:25
|13:07
|16:45
|19:39
|21:02
|30. Gün 09 Nisan 2024 Salı
|04:54
|06:24
|13:07
|16:46
|19:40
|21:03
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.