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İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mübarek Ramazan ayı bu sene Mart - Nisan aylarına denk geldi. Duaların geri çevrilmediği, bir ay boyunca oruç tutulan on bir ayın sultanı Ramazan'da oruç sahur vakti başlıyor ve akşam ezanı ile iftar sofralarında sonlanıyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? mask

İmsak vakti başlayan oruçların ardından iftar sofralarında oruçlar açılacak. Müminler camilerde teravih namazı için saf tutacak. İslam alemi il il imsakiye takvimine yoğunlaştı. Ramazan'ın ilk günü 11 Mart'ta eda edilecek. 

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 yılında ilk sahura 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. İlk iftar ise 11 Mart akşamı yaşanacak.

İlk imsak 11 Mart günü Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Kocaeli İmsakiye 2024

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. Gün 11 Mart 2024 Pazartesi05:4707:1113:1516:3219:0920:28
2. Gün 12 Mart 2024 Salı05:4607:1013:1516:3219:1020:29
3. Gün 13 Mart 2024 Çarşamba05:4407:0813:1516:3319:1120:30
4. Gün 14 Mart 2024 Perşembe05:4207:0613:1416:3419:1320:31
5. Gün 15 Mart 2024 Cuma05:4007:0513:1416:3419:1420:33
6. Gün 16 Mart 2024 Cumartesi05:3907:0313:1416:3519:1520:34
7. Gün 17 Mart 2024 Pazar05:3707:0113:1416:3519:1620:35
8. Gün 18 Mart 2024 Pazartesi05:3507:0013:1316:3619:1720:36
9. Gün 19 Mart 2024 Salı05:3306:5813:1316:3719:1820:37
10. Gün 20 Mart 2024 Çarşamba05:3206:5713:1316:3719:1920:38
11. Gün 21 Mart 2024 Perşembe05:3006:5513:1216:3819:2020:40
12. Gün 22 Mart 2024 Cuma05:2806:5313:1216:3819:2120:41
13. Gün 23 Mart 2024 Cumartesi05:2606:5213:1216:3919:2220:42
14. Gün 24 Mart 2024 Pazar05:2406:5013:1216:3919:2320:43
15. Gün 25 Mart 2024 Pazartesi05:2306:4813:1116:4019:2420:44
16. Gün 26 Mart 2024 Salı05:2106:4713:1116:4019:2520:46
17. Gün 27 Mart 2024 Çarşamba05:1906:4513:1116:4119:2620:47
18. Gün 28 Mart 2024 Perşembe05:1706:4313:1016:4119:2820:48
19. Gün 29 Mart 2024 Cuma05:1506:4213:1016:4119:2920:49
20. Gün 30 Mart 2024 Cumartesi05:1306:4013:1016:4219:3020:51
21. Gün 31 Mart 2024 Pazar05:1106:3813:0916:4219:3120:52
22. Gün 01 Nisan 2024 Pazartesi05:1006:3713:0916:4319:3220:53
23. Gün 02 Nisan 2024 Salı05:0806:3513:0916:4319:3320:54
24. Gün 03 Nisan 2024 Çarşamba05:0606:3313:0916:4419:3420:56
25. Gün 04 Nisan 2024 Perşembe05:0406:3213:0816:4419:3520:57
26. Gün 05 Nisan 2024 Cuma05:0206:3013:0816:4419:3620:58
27. Gün 06 Nisan 2024 Cumartesi05:0006:2913:0816:4519:3720:59
28. Gün 07 Nisan 2024 Pazar04:5806:2713:0716:4519:3821:01
29. Gün 08 Nisan 2024 Pazartesi04:5606:2513:0716:4519:3921:02
30. Gün 09 Nisan 2024 Salı04:5406:2413:0716:4619:4021:03
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10 Mar 2024 - 13:07 - Gündem

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