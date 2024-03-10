İmsak vakti başlayan oruçların ardından iftar sofralarında oruçlar açılacak. Müminler camilerde teravih namazı için saf tutacak. İslam alemi il il imsakiye takvimine yoğunlaştı. Ramazan'ın ilk günü 11 Mart'ta eda edilecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 yılında ilk sahura 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. İlk iftar ise 11 Mart akşamı yaşanacak.

İlk imsak 11 Mart günü Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Kocaeli İmsakiye 2024