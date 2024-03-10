Altın yükselişi devam edecek mi? İki uzman isim önemli açıklamalarda bulundu!

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ederken uzman isimlerden beklenti tahminleri gelmeye başladı. Altın piyasasında yaşanan hareketlilik ile ilgili yeni değerlendirme Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ’dan geldi. İki uzman isimin bir programda aralarında geçen konuşma gündeme bomba gibi düştü. İki uzman isim altın ve gümüş piyasası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

İki uzman isim önemli açıklamalarda bulundu!

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ederken, Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ’ın bir programda aralarında geçen konuşma tüm dikkatleri çekti. İki uzman isim, arsında geçen konuşmalar arasında, Ali Ağaoğlu, vergilerin artması talebinin sıkmasını beklediği konuşması dikkatleri çekti. 2024 senesinde yüzde 3.5 büyüme olabilme ihtimaline dikkat çeken uzman isim, bu durumun borsayı yorduğunun altını çizdi.

Hakan Güldağ ise seçim öncesinde önemli farklılıklar olmayacağını dikkat çekerek, bu durumda gelecek hafta açıklanacak cari açık verilerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Altın yükselişi devam edecek mi?

Altın yükselişiyle ilgili açıklama yapan Ali Ağaoğlu, altın ve gümüşün AGU paritesinin 90 üstünde olduğunu dile getirerek, altının gümüşten daha değerli olduğunun altını çizdi. Ağaoğlu, AGU 55-70 seviyelerinden 90 seviyelerine yükseldiğini dikkat çekerek, gümüşün değer kazandığını vurguladı.

ABD faiz oranlarına dikkat çeken uzman isim, altının ABD faiz oranları nedeniyle yükselişe geçemeyeceği dile getirerek, ABD faiz oranlarında 2024 senesinde yüzde 3.5 seviyesine düşme beklediğini açıkladı.

Uzman isme göre, ABD tahvil faizlerinin 4.25-4.30 seviyelerine getirilmesi faizin daha yüksek olacağı ile ilgili beklentileri artırdığını ifade ederek, ONS altın 2033 dolar seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Yukarıdaki seviyenin 2 bin 46 dolar olduğunu dile getiren uzman isim rekor seviyenin 2 bin 65 dolar olduğunu dikkat çekerek, daha fazla yükseliş beklemediğini dile getirdi.