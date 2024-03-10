10 Mar 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

“Vücudumuzda her an birbiriyle uyum içinde sayısız biyokimyasal olaylar gerçekleşiyor. İnsan sağlığı denen bu karmaşık bulmacanın küçük ama önemli bir parçası da magnezyum. Magnezyum eksikliği olduğunda uyum ve denge bozuluyor çünkü magnezyum beyin, sinirler, kalp, gözler, bağışıklık sistemi ve kasların fonksiyonları için çok gerekli, vücudun 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonu gerçekleştirebilmesi için yeterli magnezyum bulunması lazım.