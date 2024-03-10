MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliğinin yaygınlaşmasının nedenleri:
▪️Sağlıksız beslenme
▪️Magnezyumu fazla kullanarak eksilten ilaçlar (örneğin antibiyotikler ve diüretikler)
▪️Toprağın fakirleşmesi
▪️Geçirgen bağırsak sendromu gibi magnezyum emilimini bozan kronik bağırsak sorunları
Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkabilecek bazı sorunlar:
1- DEHAB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Araştırmalar 6 ay boyunca günde 20 mg magnezyum alan çocukların hiperaktivite semptomlarında almayanlara göre önemli azalma olduğunu gösteriyor.
2- Adrenal yorgunluk: Magnezyum kortizol seviyesini düzenleyerek hormon üretimini dengeler.
3- Anksiyete (kaygı) ve depresyon
4- Astım: Bunun bir nedeni magnezyumun bronşların genişlemesine yardımcı olması olabilir.
5- Kronik yorgunluk sendromu
6- Yüksek tansiyon: Çalışmalar magnezyum takviyesi alanların tansiyonlarında düşme olduğunu gösteriyor.
7- Kalp sorunları
8- İnflamasyon
9- Migren ve diğer baş ağrıları: Hastaların % 80’inde damardan iyonize magnezyum verildikten 15 dakika sonra ağrının azaldığı görülmüş.
10- İnsülin direnci
11- Düşük tiroid hormonu düzeyleri: Magnezyum tiroid hormonlarının üretilmesi için gereklidir.
12- Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
13- Kas krampları ve spazmları
14- Erken yaşlanma
15- Hafıza zayıflığı
16- Cilt sağlığında bozulma
17- Uyku bozukluğu
18- Zayıf kemikler”
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
SY Notu: Biz 2018 yılı öncesi magnezyumu çok bilinçsiz bir şekilde ve değişik formlarda kullanmıştık. 2018 yılından beri 400 mg elementel magnezyum (sitrat) kullanıyoruz.
Kaynak: https://www.mindbodygreen.com/articles/magnesium-deficiency-signs-and-symptoms-to-look-out-for
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.