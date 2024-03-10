10 Mar 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

“Vücudumuzda her an birbiriyle uyum içinde sayısız biyokimyasal olaylar gerçekleşiyor. İnsan sağlığı denen bu karmaşık bulmacanın küçük ama önemli bir parçası da magnezyum. Magnezyum eksikliği olduğunda uyum ve denge bozuluyor çünkü magnezyum beyin, sinirler, kalp, gözler, bağışıklık sistemi ve kasların fonksiyonları için çok gerekli, vücudun 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonu gerçekleştirebilmesi için yeterli magnezyum bulunması lazım.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ mask

Magnezyum eksikliğinin yaygınlaşmasının nedenleri:

▪️Sağlıksız beslenme

▪️Magnezyumu fazla kullanarak eksilten ilaçlar (örneğin antibiyotikler ve diüretikler)

▪️Toprağın fakirleşmesi

▪️Geçirgen bağırsak sendromu gibi magnezyum emilimini bozan kronik bağırsak sorunları

Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkabilecek bazı sorunlar:

1- DEHAB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Araştırmalar 6 ay boyunca günde 20 mg magnezyum alan çocukların hiperaktivite semptomlarında almayanlara göre önemli azalma olduğunu gösteriyor.

2- Adrenal yorgunluk: Magnezyum kortizol seviyesini düzenleyerek hormon üretimini dengeler.

3- Anksiyete (kaygı) ve depresyon

4- Astım: Bunun bir nedeni magnezyumun bronşların genişlemesine yardımcı olması olabilir.

5- Kronik yorgunluk sendromu

6- Yüksek tansiyon: Çalışmalar magnezyum takviyesi alanların tansiyonlarında düşme olduğunu gösteriyor.

7- Kalp sorunları

8- İnflamasyon

9- Migren ve diğer baş ağrıları: Hastaların % 80’inde damardan iyonize magnezyum verildikten 15 dakika sonra ağrının azaldığı görülmüş.

10- İnsülin direnci

11- Düşük tiroid hormonu düzeyleri: Magnezyum tiroid hormonlarının üretilmesi için gereklidir.

12- Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

13- Kas krampları ve spazmları

14- Erken yaşlanma

15- Hafıza zayıflığı

16- Cilt sağlığında bozulma

17- Uyku bozukluğu

18- Zayıf kemikler”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

SY Notu: Biz 2018 yılı öncesi magnezyumu çok bilinçsiz bir şekilde ve değişik formlarda kullanmıştık. 2018 yılından beri 400 mg elementel magnezyum (sitrat) kullanıyoruz.

Kaynak: https://www.mindbodygreen.com/articles/magnesium-deficiency-signs-and-symptoms-to-look-out-for

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10 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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