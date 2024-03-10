TUTUŞ'UN SEÇİM ŞARKISI KAMUOYUNA TANITILDI

Programa, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, MHP İl Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AKP MDK Üyesi Halit Çokan, AKP MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli eski İl Başkanları Mehmet Ellibeş, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan katıldı.

İŞTE SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ

Hazırız, kararlıyız Allah’ın izniyle hep beraber

Haydi İzmit şimdi yeniden

Muharrem Tutuş ile yine yenilen

Seninle çarpar tüm yürekler

Dört gözle seni bekler

Yürüyeceğiz biz yeniden

Haydi İzmit şimdi yeniden

Muharrem Tutuş ile yine yenilen

Seninle çarpar tüm yürekler

Dört gözle seni bekler

Yürüyeceğiz biz yeniden

Bir hikaye yazılıyor birlikte seninle

Sevdamız İzmit’e bak biz dönüyoruz

İşimiz bu şehre hizmet güven bize inan

Senin aşkın yüreklerde biz yürüyoruz

Hizmet için tutuşuyoruz

İzmit için tutuşuyoruz

Yola devam seninle biz geliyoruz

Dava uğruna yürüyoruz

Haydi İzmit şimdi yeniden

Muharrem Tutuş ile yine yenilen

Seninle çarpar tüm yürekler

Dört gözle seni bekler

yürüyeceğiz biz yeniden

Haydi İzmit şimdi yeniden

Muharrem Tutuş ile yine yenilen

Seninle çarpar tüm yürekler

Dört gözle seni bekler

Yürüyeceğiz biz yeniden

Rabbime doğup büyüdüğüm her sokağında ayrı ayrı anılarımın olduğu İzmit’e hizmet etme şansı verdiği için hamdediyorum, şükrediyorum

Haydi İzmit şimdi yeniden

Muharrem Tutuş ile yine yenilen

Seninle çarpar tüm yürekler

Dört gözle seni bekler

Yürüyeceğiz biz yeniden

Haydi İzmit şimdi yeniden

Muharrem Tutuş ile yine yenilen

Seninle çarpar tüm yürekler

Dört gözle seni bekler

Yürüyeceğiz biz yeniden