TUTUŞ'UN SEÇİM ŞARKISI KAMUOYUNA TANITILDI

Programa, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, MHP İl Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AKP MDK Üyesi Halit Çokan, AKP MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli eski İl Başkanları Mehmet Ellibeş, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan katıldı.
İŞTE SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ
Hazırız, kararlıyız Allah’ın izniyle hep beraber
Haydi İzmit şimdi yeniden
Muharrem Tutuş ile yine yenilen
Seninle çarpar tüm yürekler
Dört gözle seni bekler
Yürüyeceğiz biz yeniden
Haydi İzmit şimdi yeniden
Muharrem Tutuş ile yine yenilen
Seninle çarpar tüm yürekler
Dört gözle seni bekler
Yürüyeceğiz biz yeniden
Bir hikaye yazılıyor birlikte seninle
Sevdamız İzmit’e bak biz dönüyoruz
İşimiz bu şehre hizmet güven bize inan
Senin aşkın yüreklerde biz yürüyoruz
Hizmet için tutuşuyoruz
İzmit için tutuşuyoruz
Yola devam seninle biz geliyoruz
Dava uğruna yürüyoruz
Haydi İzmit şimdi yeniden
Muharrem Tutuş ile yine yenilen
Seninle çarpar tüm yürekler
Dört gözle seni bekler
yürüyeceğiz biz yeniden
Haydi İzmit şimdi yeniden
Muharrem Tutuş ile yine yenilen
Seninle çarpar tüm yürekler
Dört gözle seni bekler
Yürüyeceğiz biz yeniden
Rabbime doğup büyüdüğüm her sokağında ayrı ayrı anılarımın olduğu İzmit’e hizmet etme şansı verdiği için hamdediyorum, şükrediyorum
Haydi İzmit şimdi yeniden
Muharrem Tutuş ile yine yenilen
Seninle çarpar tüm yürekler
Dört gözle seni bekler
Yürüyeceğiz biz yeniden
Haydi İzmit şimdi yeniden
Muharrem Tutuş ile yine yenilen
Seninle çarpar tüm yürekler
Dört gözle seni bekler
Yürüyeceğiz biz yeniden
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.