Karamürsel MTAL’de KA220 gastronomi toplantısı yapıldı

İspanya, Fransa ve Bulgaristan’dan gelen öğretmenler, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler 2 gün süren proje faaliyetlerine katıldılar. Örgün aşçılık ve gastronomi seminerine Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Şube Müdürü, İspanya Cullera Belediye Başkanı Jordi Mayor Vallet, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YEMEK HAZIRLAMA

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır yaptığı konuşmada, “Son dönemlerde dünyada hızla yayılan obezite problemi var. Obezite kendisiyle birlikte sadece şişmanlık değil iç organlarla ilgili insanların kaliteli yaşamayı ciddi anlamda içermekte. Konu sadece güzel yemek hazırlama ve yarışmalarda birinci olmak değil, aynı zamanda insanların sağlıklı kilo almadan faydalı yiyecekleri nasıl elde edebilirim konusunda öğrencilerimizin gelecekte rehberlik etmeleri önemsediğimiz konu, misafirlerimize hoş geldiniz diliyor, Karamürsel’i gezip tanımalarını ve gittikleri ülkelerinde burayı anlatmalarını turizm açısından katkıları olur” dedi.

KATILIM YÜKSEKTİ

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Çalik de yaptığı açıklamada, “Ziyaretin birinci gününde Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Emel Uzun Erdal, Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Gastronomi Alanında Mesleki Eğitim konularını kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Ardından TRYP by Wyndham Oteli Executive Chef Sami Özçelik, Türk gastronomisi hakkında bir sunum yaptı. Yapılan seminer faaliyetine uluslararası katılımcıların yanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TÜRK YEMEKLERİ

Seminer okulun sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Seminerin ardından Executive Chef Sami Özçelik, Sous Chefs Abdullah Bağış ve Mert Uçar, Chef de Parties Ünal Bingöl ve Eray Özcan Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Uygulama Atölyesi’nde canlı şef performansı sergiledi. Misafirler Türk yemeklerini, kullanılan malzemeleri, pişirme tekniklerini ve sunumunu yakından görme ve geleneksel Türk Mutfağından lezzetleri tatma olanağı buldular.

UYGULANAN EĞİTİM

Ziyaretin 2. Gününde ise Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda proje toplantısı yapıldı ve projenin sonraki adımları görüşüldü. Misafirler ayrıca sınıfları gezerek proje kapsamında sınıflarda uygulanan eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görme şansı yakaladılar.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Proje kapsamında Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri mart ayında Fransa-Korsika, nisan ayında Bulgaristan-Plovdiv ziyaretlerinde bulunacak. Projenin kapanış toplantısı ise koordinatör kurumun ev sahipliğinde Cullera’da (Valensiya-İspanya) haziran ayında gerçekleşecek” dedi. Konuklar daha sonra Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçerek burada Gastronomi konusunda öğrencilerle birlikte hünerlerini sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır