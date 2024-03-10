"Dilovası, Kocaeli Büyükşehir’den 20 Yıl Alacaklı"

Programda, Dilovası'nın ilk Belediye Başkanı ve bir önceki dönem Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olan Ercan Dalkılıç, rahmet ve saygıyla anıldı. Dalkılıç'ın mirası ve ilçeye olan katkıları, katılımcılar tarafından minnetle yad edildi. Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, programda yaptığı konuşmada, Dilovası ve Kocaeli'nin uzun yıllardır merkezi yönetimden gereken hizmeti alamadığını vurguladı. "Dilovası büyükşehirden 20 yıl alacaklı," diyerek, ilçenin ihmal edildiğini ve hizmet alamadığını dile getirdi.
DİLOVASI HİZMET ALAMIYOR
Çelik, seçim çalışmalarına başlamadan önce Kocaeli'nin sorunlarını detaylı bir şekilde incelediklerini belirtti. Dilovası başta olmak üzere, Orhangazi, Kayapınar gibi mahallelerin büyükşehir yönetiminden hak ettiği hizmetleri alamadığını ifade etti. Hizmetlerin eksik ve yetersiz olduğunu, problemlerin ise ortak yaşandığını dile getirdi. Çelik, mevcut yönetimin hizmet anlayışını eleştirdi ve "Problemleri ortak yaşıyoruz fakat imkanlar neden tek bir yerde toplanıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Hizmetin, tanıdık ve yakın çevre dışında ilçe sakinlerine ulaşmadığını, bu durumun adaletsizliğe yol açtığını vurguladı.
SAADET PARTİSİ, ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK
Saadet Partisi'nin adayı, bu adaletsiz düzeni değiştireceklerini, adamcılık ve liyakatsizlik sorunlarını çözeceklerini belirtti. Çelik, "Biz bu düzeni değiştireceğiz. Liyakatsizliği, adam kayırmacılığını sonlandıracağız ve bunu hep birlikte başaracağız," diyerek, Dilovası sakinlerine umut dolu mesajlar verdi. Program, Nurettin Çelik'in konuşması ve katılımcıların coşkulu desteğiyle sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.