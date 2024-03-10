Merttürk, projelerini açıkladı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kartepe Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Nilay Merttürk, önceki akşam Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonunda gerçekleşen programla seçim beyannamesini açıkladı. Salona gelişi sırasında meşalelerle ve davul zurnayla karşılanan Merttürk büyük ilgi gösterildi. “Kartepe’nin Kızı” sloganları ile salona giriş yapan Merttürk’ün projelerinin yanı sıra meclis üyesi adaylarının da tanıtımları yapıldı.

GENİŞ KATILIM VARDI

Düzenlenen programa; CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, önceki dönem TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, önceki dönem Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, ana kademe, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, CHP Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, STK ve dernek başkanları, muhtarlar, meclis üyesi adayları, eski ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KARTEPE ÇAĞDAŞ BİR İLÇE OLACAK”

Toplantıda ilk olarak konuşan CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, “İlçemizin geleceği için Nilay Merttürk ile yola çıktık. Tecrübesini ve gençlik enerjisini birleştirerek, Kartepe’nin potansiyelini en üst düzeyde kullanarak, ilçemizi daha yaşanabilir ve güzel kılmak için kararlı adımlar atacağına inanıyorum. Hazırladığımız kapsamlı projeler Kartepe’nin ihtiyaçlarını ön plana çıkartmıştır. Projelerlehem şehrimizi hem de gelecek nesilleri düşünüyoruz.Kartepe, sadece bir ilçe değil, yaşam kalitesi yüksek, çağdaş ve geleceğe umutla bakan bir ilçe olacak” dedi.

“BÜTÜN YAPILAR TESİS EDİLMELİ”

Bayrak’ın ardından konuşan CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Kartepe 2009’dan sonra kuruldu, yeni bir ilçe. Kentleri kurarken plan yapmanız lazım. Kartepe neresi ticaret alanı neresi turizm alanı belli olmayan bir ilçe. Bizler bu ilçenin depreme dayanıklı evlerde sosyal kültürel donatıları yapılmış bir bölge olmasını istiyoruz. O yüzden bütün yapılarını tesis etmemiz gerekiyor.

“BELEDİYECİLİK VİZYON İŞİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına Türkiye’nin en borçlu belediyesisiniz diyoruz, ‘Bu borç benim borcum değil’ diyor. CHP bu kente bir baraj yaptı. Bu kentin hava kirliliğini geçmiş dönemde çözmüş bir CHP var. Belediyecilik bir vizyon işidir. Bu kentin kalıcı hiçbir sorununu çözemediler. Biz geçmişte çözdük. Çeyrek asırda bu kentin hangi sorununu çözdünüz? Bu şehri Kartepe’nin kızı Nilay Merttürk ile birlikte yöneteceğiz”dedi.

“MERTTÜRK, KARTEPE’Yİ AKP ZULMÜNDEN KURTARACAK”

Konuşmasında gündemi değerlendiren milletvekili Mühip Kanko ise “Türkiye’de 1989 yılında yaktığımız ateşi 2019 yılında yeniden yaktık. Sosyal belediyecilik geldiği zaman gençler, çocuklar, yaşlılar belediye imkanlarından faydalanacak”dedi. İl başkanı Bülent Sarı da konuşmasında, “Bu partiye çok hizmet veren Nilay Merttürk, Kartepe’yi AKP’nin zulmünden kurtaracak. AKP’nin belediyecilik anlayışının bu ilçeye yıllardır hiçbir şey katmadığını görüyoruz. Hep birlikte Kartepe ittifakını kuracağız” diye konuştu.

“31 MART’TA SANDIKLARI PATLATALIM”

Programda söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise “Nilay benim yol arkadaşım. Onun için Kartepe çok şanslı. El verin, Nilay Merttürk’ü 31 Mart’ta Kartepe’nin başkanı yapalım” ifadelerini kullandı.

Kartepe’yi her alanda değiştireceklerini ifade ederek konuşmasına başlayan CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Merttürk, projelerini tek tek sıraladı ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

DEVLET HASTANESİ PROJESİ

“Gençlik ve sosyal yaşam merkezi Uzunçiftlik’e hayırlı olacak. Eşme’de soğuk hava deposunu üreticiler için açacağız. Turizmimiz yok derecede az. Maşukiye yeni bir meydana hazır ol. Bir hayali gerçekleştiriyoruz ve Kartepe’yeyeni bir devlet hastanesi açacağız. Kıyı şeritlerimizinde sahil düzenlemesi yapacağız. Eşme ve Maşukiye hazırlan;Çatıkent Mesire alanını ilçemize kazandıracağız. Köseköy de yeni bir mesire alanına kavuşacak.

“TIR PARKLARI YAPACAĞIZ”

Kapalı pazar alanları her mahalleye yeni konsepti ile gelecek. Tır şoförlerinin ne çektiğini bilirim. Sizler için yeni tır park alanları yapıyoruz. Yeni sağlık merkezleri hayırlı olsun;UzunçiftlikEmekevler, Ataevler, Suadiye, Şefkatiye ve Arslanbeymahallelerine yürüyüş parkurları kurulacak. Kartepe Kadın Kooperatifi (KARKOP)yeni ürünleri ve markaları ile aranızda olacak. Fatih Sultan, Ataevler ve Ertuğrul Gazi mahallelerine yeni kreşler kazandırılacak.

KENT LOKANTALARI KURULACAK

Engelli vatandaşlarımız için Engelli Yaşam Köyünü açıyoruz. Hayvan bakım merkezi ile sokak hayvanlarına sağlıklı bir yaşam alanı açacağız. Eşme’ye ayva stantları açılacak. Avluburun’a İkinci Yaşam Bahar Köyü tüm yaşlılara ve büyüklere hayırlı olsun. Çırak akademilerini uygulamaya geçiyoruz. Kent Lokantalarını biz de kuracağız. Nusretiye’ye hobi bahçeleri hayırlı uğurlu olsun.

“KARTEPE’NİN HER ZERRESİNİ BİLİYORUM”

Biz ahlaklı siyaset yapma taraftarıyız. Hiç kimseye kötü bir şey düşünmüyoruz. “Kartepe’ninKızı sloganını kullanıyor ama bu ilçede doğmamış diyorlar. Kartepe’nin her zerresini bilen insanım. Onlar mı Kartepeli, ben mi Kartepeliyim? O hiçbir projesini yapamaz, Büyükşehir’i AKP kazanırsa ona destek olmaz, bu projeleri yapamaz diyorlarmış. Bu projelerin alasını yapacağımıza söz veriyoruz. Birilerine rant sağlamayacağıma söz veriyorum. Kul hakkı yemeyeceğimize söz veriyoruz.”