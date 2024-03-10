“Gölcük kentin yıldızı olabilirdi”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük İlçe Başkanlığı, önceki akşam Gölcük Kongre Sarayı’nda belediye başkan adayı Özgür Yılmaz, meclis üyesi adayları ve projelerinin tanıtım toplantısını düzenledi. Gerçekleştirilen programa CHP milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, eski milletvekilleri Haydar Akar ve Hikmet Erenkaya, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve adayları, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“GÖLCÜK’ÜN SORUNLARINI BİLİYOR”

Programın açılışında konuşan ilçe başkanı Mehmet Uzuner, “31 Mart gününde yerel yönetimler seçimi yapılacak. Tabii bizim siyasi yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yolculuk, bizim için bizden öncekilerin yaptığı mücadelenin devamı niteliğindedir. Atatürkçü yürüyüşümüzü devam ettirmek amacındayız” dedi.CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin konuşmasında, “Özgür başkanımız, Gölcük’ün sorunlarını ve mahallelerini bilen bir arkadaşımız. Genç kardeşimizi burada belediye başkanı yaparsanız Gölcük gerçekten çeyrek asırdır kaybettiklerini kazanacak” diye konuştu.

“İKTİDARIN SÜRESİ DOLDU”

CHP Milletvekili Nail Çiler, “Zafer inananlarındır. Bu coşkuyu hep birlikte zaferle sonuçlandıracağız. İktidarın süresi doldu ve geçiyor. Biz hep günü kurtarmaya çalışıyoruz” dedi. Bir diğer milletvekiliHarun Özgür Yıldızlı ise “ Türkiye’nin ihtiyacı olan, sosyal demokrat belediyecilik kapıdadır. Çok uzun süredir iktidardalar. Kentin hiçbir problemi ile ilgili bir çözüm önerileri yok. Gölcük’e bir metre metro açmadılar” diye konuştu.

“GELECEĞİMİZ İPOTEK ALTINDA”

Parti vekillerinden Mühip Kanko da konuşmasında “Bu ülkede vatandaşın borcu 3 trilyona ulaştı. Geleceğimiz ipotek altında. İcra dosyası sayısı 21 milyonu aştı. Geleceğimizi kurtarmak için bu gidişata 31 Mart’ta dur demeliyiz” açıklamasında bulundu. İl Başkanı Bülent Sarı ise 31 Mart’ta Gölcük’ün, halkın, işçinin ve emeklilerin zaferine hazır olduklarını, ilçede çözümün Özgür Yılmaz olduğunu dile getirdi.

PROJELER VE YILMAZ’IN ÖZGEÇMİŞİ SUNULDU

Konuşmaların devamında, söz CHP Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz’a gelmeden önce Yılmaz’ın özgeçmişi ile ilgili bir video sunumu yapıldı. Ardından Yılmaz gerçekleştirdiği sunumla projelerini tek tek tanıttı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Halkımızla her gün bir araya geliyorum. Gölcük yıllardır hak ettiği belediyecilik anlayışı ile yönetilmedi. İlçemiz kentimiz parlayan yıldızı olabilirdi. Çağı yakalamış bir Gölcük için kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptık.Gölcük, Kocaeli’nin en güvenli ilçesi olacak.Bizim önceliğimiz, adalet ve liyakat olacak.Gölcüklü gençler, sürekli ilçe dışına çıkıyor. Özgür ağabeyleri gençleri duyuyor ve anlıyor. Gençler için yaşanabilir bir kent yapacağız.”

ÖZGÜR YILMAZ’IN PROJELERİNDEN BAZILARI

Evlenecek çiftlere destek projesi

7/24 saat hizmet veren çocuk kreşleri

Eriklitepe Ekstrem Park

Üniversite öğrencilerine burs

Sosyal kent yaşam sahil şeridi

Eski sanayi sitesi dönüşümü

Kadın Emek Kooperatifi

Gençlik ve spor merkezi

Tohum bankası ve tarıma destek projesi

İstihdam ofisleri

Gölcük sanat festivalleri

Geri dönüşüm ve enerji tasarrufu

Çocuk sanat ve spor evi