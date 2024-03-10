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Gebze'de 1022 m² tarla mahkemeden satılıktır

İlangovtr'nin bildirisine göre, Kocaeli Gebze'de 1022 m² tarla mahkemeden satılıktır

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Gebze'de 1022 m² tarla mahkemeden satılıktır mask

T.C.GEBZE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/19 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Cuma Köy 177 Ada, 33 Parsel, Bahçe Vasıflı boş taşınmaz.
Adresi : Cuma Köyü Gebze/KocaeliGebze / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.022,55 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 imar planına göre kısmen yol kısmen konut alanında kalmakta olup,emsal:0,40,3 kat olup şuyulandırma yapılacağı belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.556.375,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/04/ 2024 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:39
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:39

05/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

# 2024, karar

10 Mar 2024 - 15:09 - Ekonomi

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