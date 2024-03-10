Gebze'de 1022 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C.GEBZE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Cuma Köy 177 Ada, 33 Parsel, Bahçe Vasıflı boş taşınmaz.

Adresi : Cuma Köyü Gebze/KocaeliGebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.022,55 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 imar planına göre kısmen yol kısmen konut alanında kalmakta olup,emsal:0,40,3 kat olup şuyulandırma yapılacağı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.556.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/ 2024 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:39

05/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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