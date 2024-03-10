Kartepe'de 2000 m² arsa icradan satılıktır

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/971 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/971 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli Kartepe Ş. Köseköy Mah. Çayırlar Mevki 512 Ada 6 Parsel tapuda "arsa" vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Kartepe Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre konu taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 Ölçekli, Uygulama İmar Planı kapsamında Depolama Alanında kaldığı, yapılaşma şartlarının ise Hmax:9,50, Emsal: 0,80 olduğu görülmüş olup Belediyeden edinilen İmar Paftası aşağıda gösterilmiştir. Kartepe Köseköy Mahallesi, Fevzi çakmak Caddesi ile henüz açılmamış imar yolunun kesiştiği köşede konumlu parseldir. Konu parsel D-100 karayoluna yaklaşık kuş ıçuşu 1.300 m. Mesafede, D-100 Karayolunun Güneyinde konumludur. Çevresinde yer yer sanayi alanları yer yer konut alanları bulunmakta olup, bölgenin alt yapısının tamamlanmış olduğu, parsele ulaşımın asfalt yol ile sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz 2.000,00 m2 yüzölçüme sahip, geometrik olarak yamuğa benzer amorf yapıdadır. Güney - Doğu cephesi konumlu olduğu Fevzi çakmak Caddesi'ne yaklaşık 32 m. Cepheli, Kuzey cephesi ise henüz açılmamış imar yoluna yaklaşık 54 m. Cephelidir. Parselin diğer cepheleri komşu parseller ile sınırdır. Parsel çevresinde herhangi bir çit vs bulunmamakta olup, üzerinde bir yapının olmadığı, düz bir arazi yapısına sahip olduğu ve yol kotu ile yaklaşık aynı seviyede olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın değerine etki eden ; OLUMLU FAKTÖRLER -Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgede olması. -Sosyal donatı alanlarına olan yakınlığı. -Arazinin düz olması -Geometrik yapısının düzgün olması -Ana arterlere yakınlığıOLUMSUZ FAKTÖRLER -Piyasadaki ekonomik çalkantılar. - Bölgede satış sürecinde olan fazlaca gayrimenkul (alternatif) olması

Adresi : Fevzi Çakmak Cad. Ve Elvan Sok. Kesişimi Kartepe

Yüzölçümü : 2.000 m2 Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir. Kıymeti : 17.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz/İpotek/İflas şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/ 2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:40

28/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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