- Ekonomi

Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor!

Tezgahta yerini alan yılın ilk karpuzu, dilimle satışa sunuldu.

Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor! mask

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgâha çıktı.İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan meyvenin kilosu 50 liradan satışa sunulurken, bir adet karpuz oalamk isteyenle ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Bu parayı yüksek bulanlar sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye sorunca, Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı.

Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.



Kaynak: CUMHURİYET
# yüksek

10 Mar 2024 - 15:28 - Ekonomi

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