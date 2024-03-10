Derince, Etimesgut'a geçit vermedi: 3-1

İLK GOL MELİK DERİN’DEN

Belediye Derincespor, dün oynanan karşılaşmada Etimesgut Belediyespor’u konuk etti. TFF 2. Lig’de ateş hattından çıkmak isteyen temsilcimiz, kritik bir galibiyet alarak puanını 28’e çıkardı. Belediye Derincespor’un ilk golünü, 30. dakikada Melik Derin kaydetti. Melik havadan gönderilen topu, kafası ile kontrol etti. Melik kafasında topu sektirerek ceza sahasına kadar girdi. Rakibini çalımlayan yetenekli futbolcu, topu kaleci Ramazan’ın bacak arasından ağlara gönderdi.

ALPEREN RESMEN FÜZE ATTI

Karşılaşmanın 77. dakikasında Etimesgut Belediyespor, Fatih Aktay’ın kafa golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, Belediye Derincesporlu Alperen Pak topu önünde buldu. Topu sağına doğru düzelten Alperen kaleye resmen füze attı. Yaklaşık 35 metreden sert şut atan Alperen Pak, takımını 2-1 öne geçirdi. Dakika 94’te ise Okan Baydemir bu kez sahneye çıktı. Ceza sahası içine giren Okan, güzel bir vuruşla takımının son golünü kaydetti. Belediye Derince, puanını 28’e çıkararak, ateş hattından çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

BELEDİYE DERİNCESPOR 1-0 ETİMESGUT BELEDİYESPOR

STAT: Belediye Derince Doğal Çim Sahası

HAKEMLER: Hakan Ülker** Oğuz Akyüz** Uğur Başdaş

SARI KART: DK 48: Seçkin Getbay, DK 65: Canberk Özdemir, DK 85: Taha Aydınlı, DK: 87: Berat Akgönül

GOLLER: DK 30: Melik Derin, DK: 77: Fatih Aktay, DK: 83 Alperen Pak, DK 94: Okan Baydemir

BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray Birniçan**Canberk Özdemir*Alpay Çelebi*Volkan Altınsoy*Fatih Cerlek*Hüseyin Karabey*Melik Derin* ( DK:75 Okan Baydemir ) Ömer Faruk Çalışkan? ( DK 9: Erdi Can Şehit *) Alperen Pak*Berat Ali Genç* ( DK 68: Taha Aydınlı*) Ege Özkayımoğlu**

YEDEKLER: Hüseyin Yılmaz, Alaattin Hamza Ok, Ünal Durmuşhan, Okan Baydemir, Murat Arda Ayhan, Yusuf Balcı, Kerem Altıntaş

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Ramazan Köse**

Nuri Melih Mursal*Muhammed Bayır*Aykut Çeviker **Berk AkgönülSeçkin Getbay ( DK 68: Efe Geçili*) Talha Özler*Hüseyin Kırıkçı( DK 46: Muhammed Dursun*) Fatih Aktay*Batuhan Günaldı Batuhan Salman* ( DK 90: Lokman Gör)

YEDEKLER: Abdülaziz Demircan, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Yesin Çekirge, Egehan Gök, Enes Subaşı, Gürkan Özdemir, Tunahan Batın Yılmaz