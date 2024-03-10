DEVA Büyükşehir Adayı Baturman, seçim beyannamesini açıkladı

Etkinliğe, Deva Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, Deva Partisi'nin üst düzey yöneticileri, parti teşkilatı ve yerel yönetim adayları da etkinlikte hazır bulundu. Toplantının açılışında konuşan Baturman, Kocaeli'nin geleceğine dair hedeflerini ve vaatlerini içeren seçim beyannamesini seçmenlerle paylaştı.

Açıklama öncesi bir konuşma yapan Baturman, Kocaeli'nin daha yaşanabilir, daha adil ve daha sürdürülebilir bir şehir olması için çaba sarf edeceklerini ifade etti. Seçim beyannamesinin, Kocaeli halkının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek projelerle dolu olduğunu belirtti.

Baturman, "Kocaeli için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına buradayız. Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek, gençlerin önünü açmak, şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada daha etkili bir konuma getirmek için çalışacağız." dedi.

Seçim beyannamesinde öne çıkan başlıklar arasında Derince Gölcük Körfez Geçiş teleferik hattı, Başiskele’ye kurulacak KocaeliPort, Ferizli’ye kurulacak Besi Çiftliği, gençlik projeleri, ulaşım, çevre, altyapı, kültür - sanat ve şehir yönetimi ile ilgili detaylı projeler yer aldı. Aday, projelerini dinleyen katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Etkinlik, samimi bir atmosferde geçerken, katılımcılar Baturman'ın projelerine ve vizyonuna ilgi gösterdi. Seçmenler, geleceğe yönelik umutlarını ve beklentilerini paylaşırken, Baturman da onların sesine kulak verdiğini ve şehri birlikte yönetme sözü verdiğini dile getirdi.

Wellborn Luxury Hotel'de gerçekleşen bu etkinlik, hem Kocaeli halkını hem de basını bir araya getirerek, Baturman'ın şeffaf bir şekilde projelerini paylaşmasına olanak tanıdı. Program Av. Ensar Baturman'ın seçim sürecindeki kararlılığını ve halkla olan yakın ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.