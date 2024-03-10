Erbakan'dan Erdoğan'a 'enflasyon' tepkisi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da aday tanıtım toplantısına katıldı.

Siyasi tavrının net olduğunu ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini belirten Erbakan, hiçbir ittifakta yer almadıklarının altını çizdi.

ENFLASYON PATLAYACAK

Hükümetin izlediği ekonomi politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon söylemlerini eleştiren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

- Dış ticaret açığı 110 milyar dolar. İthalata bağımlı ekonomide, döviz arttıkça enflasyon da patlayacak demektir. "Bu bahar enflasyon düşüyor", "Bu yaz sonu enflasyon düşüyor", "Bu sene sonunda enflasyon düşüyor"... Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok.

HALKIN YÜZDE 44'Ü AÇ

- Merkez Bankası, "Yıl sonunda dolar 40 lira olacak" diyor. Hükümet, orta vadeli programda, "Yıl sonunda dolar 45 lira olacak" diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına?

- Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 44'ü de aç. Bunun göstergesi, ispatı; kredi kartı ve banka kredisi borçlarıdır.