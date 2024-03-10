Erbakan'dan Erdoğan'a 'enflasyon' tepkisi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da aday tanıtım toplantısına katıldı.
Siyasi tavrının net olduğunu ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini belirten Erbakan, hiçbir ittifakta yer almadıklarının altını çizdi.
ENFLASYON PATLAYACAK
Hükümetin izlediği ekonomi politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon söylemlerini eleştiren Fatih Erbakan, şunları söyledi:
- Dış ticaret açığı 110 milyar dolar. İthalata bağımlı ekonomide, döviz arttıkça enflasyon da patlayacak demektir. "Bu bahar enflasyon düşüyor", "Bu yaz sonu enflasyon düşüyor", "Bu sene sonunda enflasyon düşüyor"... Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok.
HALKIN YÜZDE 44'Ü AÇ
- Merkez Bankası, "Yıl sonunda dolar 40 lira olacak" diyor. Hükümet, orta vadeli programda, "Yıl sonunda dolar 45 lira olacak" diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına?
- Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 44'ü de aç. Bunun göstergesi, ispatı; kredi kartı ve banka kredisi borçlarıdır.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Eden bulur inleyen ölür bundan iyisimi var haydi bir daha mendeburlar....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.