"Glokom sessizce ilerleyebilen bir hastalıktır"

Dr. Furuncuoğlu “Glokom veya halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonu hastalığı, görme sinirinde harabiyete neden olarak görme kaybına kadar ilerleyebilen bir hastalıktır. Günümüz itibarıyla dünyada yaklaşık 60 milyon insan glokom hastalığından etkilenmekte, bu sayının 2040 yılında yaklaşık 111 milyon olabileceği öngörülmektedir.”dedi.

Glokom'un sessizce ilerleyebilen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Furuncuoğlu “ Birçok hastada erken dönemde hiçbir belirti olmayabilir. Hastalık ilerledikçe bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlar: Baş ağrısı, ara sıra bulanık görme, ışıklı halkalar görme, görme alanında daralma şeklinde olabilir.” açıklamasında bulundu.

Glokomun her yaşta görülebileceğini, bazı risk faktörüne sahip kişilerin de hastalık açısından daha da dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken göz hastalıkları hekimimiz “40 yaş ve üstünde, hastalık sıklığının arttığı bilinmektedir. Ailesinde Glokom hastalığı olanlar, yüksek göz içi basıncı olanlar, yüksek miyopisi (uzak mesafenin bulanık görüldüğü bir kırma kusuru) olanlar, ince korneaya sahip kişiler, uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlar, şeker hastalığı olanlar glokom hastalığı açısından riskli gruptalardır. Düzenli muayene olmaya önem vermelilerdir. İlaçlar, lazer tedavileri ve cerrahi uygulamalar tedavide kullanılmaktadır. Tedavide göz tansiyonu kontrol altında tutularak hastalığın ilerlemesi ve göze zarar vermesinin engellenmesi amaçlanmaktadır” diyerek sözlerini sonlandırdı.