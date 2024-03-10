SERTİF GÖKÇE VİZYON PROJELERİNİ TANITTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince Belediye Başkan adayı Settif Gökçe, bugün Derince için gerçekleştireceği Vizyon Projeleri Tanıtım Toplantısını ve meclis üyelerini Masal Han’da vatandaşlara anlattı. Gerçekleşen tanıtım toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekilleri; Muhip Kanko ve Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, önceki dönem TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, STK temsilcileri, dernek üyeleri siyasi parti temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“DERİNCE’Yİ KAZANARAK TARİH YAZACAĞIZ”

Programın açılış konuşmasını yapan CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Yamen, “Bugün burada Derince adayımız için bir araya geldik. Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Derince ilçe örgütümüz de görev almış iki aday ile seçime giriyoruz. Bugün CHP Derince ilçe örgütünün büyük gücünü görüyoruz. Büyükşehir adayımız Atasoy Bilgin ve Derince adayımız Sertif Gökçe’ye başarılar diliyoruz. Adayımız Sertif Gökçe, ilk günden bu yana özveri ile büyük bir çalışma gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gökçe’nin daha önce aday olması büyük bir avantajdır ve biz Derince’yi kazanarak tarih yazacağız. Büyükşehiri kazanarak tarih yazacağız” dedi.

“DERİNCE’NİN YILDIZI SERTİF GÖKÇE İLE PARLAYACAK”

Yamen’den sonra konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, “Derince senin diyerek yola çıkan Sertif Gökçe’nin programına hoş geldiniz. AKP tarafından değersizleştirilen Derince’ye hoş geldiniz. Biz Derince’yi Sertif Gökçe ile yeniden parlayan bir yıldız yapacağız. Bizler, Derince’de görüyoruz ki işler tamam. Derince, AKP döneminde her şeyini yitirdi ve yitirmeye devam ediyor. Derince, Sertif Gökçe ile birlikte yeniden parlayacak ve Atatürk’ün partisi yeniden Derince’de iktidar olacaktır. Yaşasın Derince ittifakı, yaşasın Cumhuriyet ittifakı ve yaşasın Atatürk’ün ittifakı” ifadelerini kullandı.

“SERTİF GÖKÇE İLE, DERİNCE DEĞERİNİ KAZANACAKTIR”

Sarı’dan sonra konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Mecliste sürekli bize isim geliyordu ve bu isim Sertif Gökçe’ydi. Biz Sertif Gökçe’yi size aday yaptık ve sizde onu belediye başkanı yapacaksınız. Geçen dönem bin oy ile seçimi kaybettik ve bunun tekrarlanmaması için canla başla çalışacağız. Biz buradayız ve sizler için hazırız, sizlerin getireceği bir kişi bizim için önemli ve biz o kişi için buradayız. Sertif Gökçe ile, Derince değerini kazanacaktır” dedi.

“SERTİF GÖKÇE’Yİ BELEDİYE BAŞKANI YAPACAKSINIZ”

Kanko’dan sonra konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Sertif Gökçe, sizden biri. Sizler Sertif Gökçe ve Atasoy Bilgin’i istediniz ve biz ikisini de aday yaptık. Ben inandım ve sizde inanın, bu zaferi bizler göğüsleyeceğiz. Buradaki heyecanınız bitmesin ve bütün var gücünüzle belediye başkanı olarak Sertif Gökçe’yi görmek istiyoruz. Sizler de bugün söz vereceksiniz. Sertif Gökçe’yi belediye başkanı yapacaksınız. Gökçe için ben zaferi şimdiden kutluyorum. Sertif Gökçe’yi size sizi de Allah’a emanet ediyorum” dedi.

“DERİNCE’Yİ OTEL OLAMAKTAN GÖKÇE KURTARACAKTIR”

Derince’de Sertif Gökçe’nin belediye başkanı olacağının altınız çizen CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Adaletli bir yönetim olursa bu kent daha güzel yönetilir. Bugün buraya geldik ve burası benim yuvam. Derince’de geçtiğimiz seçimde Sertif Gökçe adaydı ve tekrar adayınız. İnanıyorum ki Gökçe, bu seçimde belediye başkanı olacaktır. AK Parti’nin sürekli olarak yeni adaylar çıkarıyor karşımıza ve o adaylar bir önceki başkanı suçluyorlar ve 20 yıldır bu böyle. Derince’de artık yeter diyoruz ve burası bir köy gibi bir otel gibi görünmemeli ve bunu biz Sertif Gökçe ile çözüme kavuşturacağız” dedi.

“İLÇEMİZİ KÖY OLMAKTAN KURTARACAĞIZ”

Çoşkulu bir şekilde alkışlanan ve kürsüye çıkan Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, “Bugün bu salona sığmadık ve böyle bir sevgiyi bana gösterdiğiniz için teşekkür ederim ve bugün biz son maratonda bir araya gelip bu zaferi kutlamak için bir aradayız. Bu sadece üç aylık bir yürüyüş olmadı beş yıl önce başlayan bir yürüyüştür. Güzel ilçemizin bir kasaba haline gelmesine yeter diyoruz. Biz yeniden bir ilçe olarak bu yola çıktık ve Derince yıllardır parça parça yok oldu. Onlar için Derince önemli olmayabilir ama bizim için Derince çok önemli ve bu önemi en iyi biz biliyoruz” dedi.

“İYİKİ DERİNCELİYİM DİYECEKSİNİZ”

Açıklamasını sürdüren Başkan adayı Gökçe, “Onlar Derince’nin önemini bilmez ve burayı rant yeri olarak görürüler ama biz Derince’yi sosyal yaşantısı olamayan ve sanayi ile bu kadar iç içe olan ama hakkını alamayan bir Derince olarak görüyoruz. Sizler 31 Mart sabahı sandık başına gideceksiniz ve bizler 1 Nisan sabahı ise Derince’yi sosyal belediyecilik ile buluşturacağız. 1 Nisan sabahı vatandaşlarımız iyiki Derinceliyim diyecektir. Bizler Derince’yi bir köy olmaktan kurtaracağız. Derince’nin sokaklarında yürüyemiyoruz ve sokaklarında korkuyoruz ve bizler bu sokaklara aydınlık getireceğiz. Geleceğe umutla bakan bir Derince için bizler 1 Nisan’da göreve geliyoruz. Derince’de sadece israf yapmak için göreve gelen kişilerin aksine bizler Derince’ye sosyal belediyecilik getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“DERİNCE BELEDİYESİ SAĞLIK MERKEZİ’Nİ AÇACAĞIZ”

Açıklamasını sürdüren Gökçe projelerini açıkladı; “Sağlık hizmetine ulaşmanın gittikçe zorlaştığı ilçemizde halkımızı bu hizmetten mahrum bırakmamak adına; Dahiliye, Kadın Doğum, Çocuk Diyetisyen ve Psikolog hizmeti veren bir merkez kuracağız.

“KREŞ - ANAOKULU PROJESİ”

Derince Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız için “Modern Kreş - Anaokulu Projesi” tüm çocuklarımıza güvenilir ve modern bir eğitim sunmak için tasarlandı. Çocuklara keşfedebilmeleri ve yeni şeyler öğrenebilmeleri için farklı mekan alternatifleriyle donatılmış ve spor alanlarıyla geliştirilmiş bir proje olarak hazırlandı. Çocuklarımız, bu yeni proje ile, hem güvenli bir ortamda bilimsel eğitim alabilecek hem de keşfetmenin sınırsız boyutunu öğrenebilecekler.

“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ YAŞAM MERKEZİ”

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları Belediye olarak önceliğimiz olacak. Bu kapsamda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayata daha fazla ortak olabilecekleri etkinlik alanları tasarlanacak. Her vatandaşımıza özel olarak hitap eden “Yaşam Merkezi” Derince’nin en sosyal alanlarından biri olacak.

“DERİNCE SALON SPORLARININ MERKEZİ OLACAK “

Derince halkının birçok salon sporunu yapabilmesi için mahallelere modern ve donanımlı merkezler oluşturacağız.

“DERİNCE DER-MEK MESLEK SAHİBİ YAPACAK”

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde aşçılıktan marangozluğa kadar bir- çok mesleki eğitim verilecek. İlgi alanlarında uzmanlaşan insanlarımız belediyemizin CV bankası aracılığıyla iş sahibi yapılacak.

“DERİNCE VE DERİNCELİ KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ”

Derince halkına istihdam sağlamak ve tekstil tesislerini tek bir çatı altında toplamak için geliştirdiğimiz “Tekstilciler Sitesi” projemiz ile Derince halkına iş imkanı yaratıyoruz. Yoğun işçi çalıştıran, istihdam sağlayan bir sektör olarak bu projemiz ile tüm tekstil tesislerini bir araya getireceğiz, işçi kardeşlerimiz modern ve insana yakışır bu tesislerde daha iyi koşullarda çalışacaktır.

“DERİNCELİ KADINLARIMIZA KOOPERATİF”

Derince’de yaşayan kadınlarımız el emeklerini kooperatif aracılığıyla belediyemiz bünyesinde satış marketleri kurarak ev hanımlarına ek gelir sağlamalarına olanak sunacağız.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İHTİYAÇLARA KARŞILIK VERİYORUZ”

“Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla hazırladığımız “Taziye Evi” projemizle halkımızın yaşamına dokunacak, en acı günlerinde yanlarında olacağız. Derince bölgesinde halkımızın ihtiyacı olan, taziye kabullerini daha rahat yapabilecekleri bir ortama kavuşturmuş olacağız.

“DERİNCE’YE YAŞAM MERKEZİ KAZANDIRIYORUZ”

Derince’de yaşam alanlarına yeni bir boyut katan projemiz ile halkımızın sosyal hayatını renklendiriyoruz. Bu yaşam alanının içerisinde koşu ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma kamelyaları, kütüphane, kadın spor salonu, cep sinemalar, tiyatro salonu, yüzme havuzu konferans ve kültür merkezi ile müzik odası bulunuyor. Projemiz, büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Derince’ye değer katacak önemli projeler arasında yer alıyor.

“DERİNCE TURİZMİ CANLANACAK”

Derince turizmini canlandıracak “Aquapark ve Bungalov Otel projesi” ile, kıyı şeridimiz tatilcilerin uğrak yeri olacak. Her biri özel olarak dizayn edilmiş Bungalov evlerimiz ve aquaparkımızda şehir dışından da ağırlayacağımız misafirler ile Derince ekonomisi büyük bir ivme kazanacak.

“KIYI ŞERİDİMİZ KUMSALINA KAVUŞUYOR”

Kıyı şeridimizde yapılacak düzenlemeyle halkımızın kumsala olan hasreti son bulacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan insanımızın rahatlıkla yüzebileceği, dinlenebileceği, sohbet edebileceği sahil düzenlemesi ile Derince halkına yaşanılabilir mekanlar ve alanlar sunmayı hedefliyoruz. Derince esnafımızın da kazanacağı bu projelerle gençlerimize istihdam sağlamış olacağız.

“KÖYLÜLERİMİZE ALIM GARANTİLİ SERACILIK DESTEĞİ VERECEĞİZ”

İlçemizin köylerinde çiftçilerimiz için, belediyemiz bünyesinde yetiştirdiğimiz fideleri dağıtıp, ürettikleri sebzeleri, yine belediye olarak satın alacağız. Üreten çiftçimizin tüm ihtiyaçlarında yanında olacağız. Bu proje ile köylülerimiz, ürettiği organik ürünleri satış alanlarında halkımız ile buluşturabilecek.

“DAHA YEŞİL BİR DERİNCE İÇİN”

Şehrin kalabalığından uzakta, Tahtalı Göleti kıyısında halkımızın günübirlik ve konaklamalı olarak vakit geçirebileceği Ekolojik Köy Projemizi hayata geçireceğiz. Parkların daha aydınlık ve güvenilir her- kesin rahatça gidip zaman geçireceği alanlar olarak Derince’mize kazandıracağız. Yapacağımız seminer ve eğitim salonlarından şehir dışından gelen vatandaşlarımız da faydalanabilecek, özlenen köy hayatı deneyimini yaşayarak farklı bir tatil imkanı bulacaklar.

“DERİNCE HALKINI SPORLA BULUŞTURUYORUZ”

Derince halkının kolayca erişebileceği ve daha zinde bir hayat için ihtiyaçları olan her şeyi bir arada bulabilecekleri yepyeni bir spor alanı imkanı sunuyoruz. Yürüyüş alanları, basketbol ve futbol sahaları, çocuk oyun parkı ile hem kaliteli vakit geçireceksiniz hem de yeşille iç içe bir spor alanının tadını çıkaracaksınız.

“İLÇEMİZİN EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Hayvancılığın daha da ilerlemesi, Derince’nin gelişmesi ve ekonomik gelirinin artması için yeni bir proje yükseliyor. Hayvansal üretimin Derince’ye daha çok gelir getirecek Entegre Hayvancılık Tesisi, Derin- ce’nin gelişmesine katkı sağlarken, Halk Et ve Halk Süt Kocaeli ekonomisinin büyümesine destek olacak. Köylülerimizin ürettiği hayvansal gıdalar ve tarım ürünleri, Köy Tesis Marketlerimiz ile aracı olmadan tüketiciye ulaşacak.

“KAPALI PAZAR YERLERİ VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR İNŞA EDECEĞİZ”

Halkımız ve esnafımızın daha konforlu alışveriş yapabilmesi için Kapalı Pazar Yerleri vatandaşların en ekonomik şekilde yararlanması adına düğün salonları ve çocuklarımızın eğitim için Etüt Merkezlerinin de içinde bulunduğu kompleks yapılar inşa edeceğiz. Otopark sorunlarının yaşanmadığı yerler haline getireceğiz.

“DERİNCEMİZ MODERN SANAYİ SİTESİNE KAVUŞUYOR”

Derince’nin kalkınması ve gelişmesi adına yeni bir projemiz var. Derince Sanayi Sitesi Projesi ile istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlayarak Derince halkı ile beraber yükseleceğiz. Esnafımızın rahat etmesi için planlanan bu proje ile hem Derince halkı yeni istihdam olanakları ile iş sahibi olacak hem de yapılacak yatırımlarla ekonomimiz kalkınacak.

“DERİNCE FESTİVALLER ŞEHRİ OLACAK”

Derince Belediyemizin bünyesinde bulunan Anfi Tiyatromuz her yıl en az iki festivale ev sahipliği yapacak. Çenesuyu markasını Türkiye’ye yapacağımız festivallerle duyuracağız. İlçemiz bizim yönetimimizde kültür sanat faaliyetlerine doyacak.

“DERİNCE TAŞKÖPRÜ GÜREŞ FESTİVALİ İLE TÜRKİYE’YE AÇILACAK”

Belediyemiz bünyesinde açacağımız Güreş Okulu’yla ata sporumuza katkı verip yeni sporcular yetiştireceğiz. Taşköprü Güreş festivalimize ise, hak ettiği değeri verip, Türkiye’de örnek gösterilecek bir etkinlik haline dönüştüreceğiz.

“DERİNCE KIYI ŞERİDİ HAYAT BULUYOR”

Sahilde gerçekleştireceğimiz Marina Projesi ile Derince Kıyı Şeridi daha aktif hale gelecek. Marinamızın yanında yer alan amfi tiyatromuz ise yılın her ayında daha çok kişiye hizmet verebilmesi için büyütülecek ve bu yerin üzeri kapatılarak böylelikle halkımızın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarına daha çok cevap vermiş olacağız.

“HAYVAN KESİM ALANLARI İLE HİZMET VERECEĞİZ”

Kurbanlarımızı daha hijyenik ortamda daha hızlı kesebilmek için yapacağımız tesislerde kurban getiren vatandaşlarımızın hayvanlarını konaklama yapabilecek daha uygun ortamlar sağlayacağız.

“DERİNCE SALON SPORLARININ MERKEZİ OLACAK”

Derince halkının birçok salon sporunu yapabilmesi için mahallelere modern ve donanımlı merkezler oluşturacağız.

“ÜNİVERSİTE HASRETİ BİTECEK”

Kocaeli’nin her ilçesinde olan fakat Derince’de olmayan Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı Derince Yerleşkesi oluşturulması adına gerekli adımları atacağız

“ULAŞIMDA ENGEL YOK”

60 Evler Mahallesi’nin E-5 bağlantı yolunu çözerek trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Engelsiz Toplu Taşıma Durağı projemiz ile engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacağız.

“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

En küçük yerleşim birimi olan mahallelerin yöne- timinden sorumlu muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek halkın talep ve isteklerini anında karşılayacağız.

“BİRLİKTE EĞLENECEĞİZ”

Sosyal ilişkilerin güçleneceği bir ortam oluşturmak için her yaştan insana hitap eden etkinlikler ve festivaller gerçekleştireceğiz.

“DAHA GÜVENLİ YAYA YOLLARI”

İnsan odaklı belirlediğimiz çevre düzenlemesi politikası çerçevesinde yaya kaldırımlarını her yaştan vatandaş için daha güvenli ve kullanışlı hale getireceğiz.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SOSYAL FAALİYETLER”

“Ağaç yaşken eğilir.” anlayışıyla, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayvan ve çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmeleri için eğitici ve farkındalık kazandıran sanatsal faaliyet ve yarışmalar düzenleyeceğiz.

“SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Halka yakın bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın istedikleri zaman ulaşabileceği, istek ve şikayetlerini ileterek sorunlarına çözüm arayabileceğimiz bir danışma hattı oluşturacağız.

“YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Vatandaşlarımızı, alıştığı sosyal ortamdan koparmadan ve mağdur etmeden başlatacağımız kentsel dönüşüm projesi ile doğal afetlere dayanıklı binalar inşa edilmesini sağlayarak modern bir Derince inşa edeceğiz.

“DAHA TEMİZ DERİNCE”

Gerek sağlığı tehdit etmesi gerek görüntü kirliliği sebebiyle çöp konteynırlarının yer altına alınmasını sağlayarak daha temiz sokaklar ve dolayısıyla daha temiz bir Derince için çalışacağız.

“DERELERİMİZ GÜVENCE ALTINDA”

Derelerin temiz olması ve su taşkınlıklarına sebebiyet vermemesi için gerekli ıslah çalışmalarını yapacağız.

“KÜLTÜR SANAT KENTİ OLACAĞIZ”

Sanat ve Kültür Sokağı projemizle Derince halkının her yaştan vatandaşımıza hitap eden etkinliklerde buluşmasını sağlayarak sanatın ve kültürün güzelliklerinin yaşantının bir parçası olmasını sağlayacağız.

“KURUMSAL HİZMETLER SAĞLANACAK”

Türk Telekom, İzgaz, Trafik Tescil Şubesi ve Araç Muayene İstasyonu gibi şubelerin açılmasını sağla- yarak vatandaşlarımızın ulaşmasını kolaylaştırmak adına müşteri hizmetleri ağını kurduracağız. Her mahalleye fiber internet alt yapısının getirilmesini sağlayacağız.

“STK’LARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Toplum yararına çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını kolaylıkla yürütebilmesi için faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri ortak alanlar inşa ederek her türlü destek sağlayacağız.

“TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Giderek büyüyen ve gelişen Kocaeli’nin en önemli parçalarından biri olan Derince’mizi, büyümeye karşı hazır hale getirmek adına şehir içi ulaşımda iyileştir- meler yapacağız ve otopark alanlarını genişleteceğiz.

“TIR PARKI İNŞA EDECEĞİZ”

Şehirlerarası veya uzun yol tır şoförlüğü yapan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği ve dinlenebileceği tır parkı inşa edeceğiz.

“ÇENESUYU’MUZA DEĞER KAZANDIRACAĞIZ”

Kocaeli’nin değeri, Derince’mizin kalbinden doğan Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında bir değer kazanması için çalışmalar yapa- cağız.

“GÜVENLİ ÇOCUK OYUN ALANLARI”

Çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği ve ebeveynlerinin içi rahat edeceği eğitici ve eğlenceli oyun alanları inşa edeceğiz.

“İŞ GÜCÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Günümüzün en büyük sorunlarından işsizliğe çözüm olabilmesi için özgeçmişlerin toplandığı ortak bir CV havuzu sistemi kurularak ilçemizdeki işverenler ile iş arayan vatandaşlarımızı ortak bir platformda buluşturacağız.

“HUZURLU BİR DERİNCE”

Vatandaşlarımızın günlük hayatına huzur ve sakinliği getirmek için her türlü gürültü ve görüntü kirliliğini önleyeceğiz.