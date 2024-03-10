- Asayiş

Antalya'da deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da deprem! mask

Antalya depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.55'te meydana gelen depremin derinliği ise 35.12 kilometre olarak açıklandı.
# Deprem, antalya deprem

10 Mar 2024 - 17:15 - Asayiş

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