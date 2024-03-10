TUTUŞ VAATLERİNİ AÇIKLADI

Programa; AKP MKYK Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İlyas Şeker, MDK Üyesi Halit Çokan, Milletvekilleri; Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katıcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP İlçe Başkanı İsmail Parlak, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, gençmiş dönem milletvekilleri, İl eski Başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Ülkü Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Özdemir, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI’NDAN BİRLİK MESAJI

31 Mart yerel seçimlerinde İzmit adayı olarak mevcut Meclis Üyesi Muharrem Tutuş’u gösteren İzmit ilçe yönetimi misafirleri kapıda karşıladı. Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslenen salonda Başkan adayı Muharrem Tutuş’un posterleri de yer aldı. Programda başlamadan seçim şarkıları eşliğinde meclis üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı. Programa karılım oldukça yoğun olurken her mahalle kendi pankartları ile salonda yerini aldı. Cumhur İttifakı salonda bir ve beraberlik pozu verirken MHP ve BBP’lilerin de katılımı oldukça yüksekti.

‘TUTUŞ İLE YENİLEN’

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Muharrem Tutuş’un tanıtım videosu izlendi. Tutuş’un seçim şarkısı olan ‘Haydi İzmit şimdi yeniden, Muharrem Tutuş ile yine yenilen, seninle çarpar yürekler, dört gözle seni bekler, yürüyeceğiz biz yeniden’ sözleri ile salon inledi. Mikrofona alkışlarla gelen Muharrem Tutuş, katılımcıları teke tek selamladı. Tutuş: “5 yıldır sekteye uğramış hizmet ve eserlerimizin neler olacağını ilçemizi hangi hizmetler buluşturacağımızı ve meclis üyesi adaylarımızı sizlerle tanıştıracağız” diyerek konuşmasına başladı.

‘UNVANSIZ BELEDİYE BAŞKANI GİBİ ÇALIŞTIM’

12.30 da başlayan programda projelerini anlatan Tutuş: Geçtiğimiz 5 yıldır grup başkan vekili olarak unvanı olmayan bir belediye başkanı gibi kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilçemizde ne gerekiyorsa hangi vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa bütün işlerin peşinde gayretle koştuk. Dün olduğu gibi 31 Mart’tan sonra da bu sefer rica makamında değil, inançlı ve kararlı bir şekilde hazırız. Meclis üyelerimiz ve ekibimizle beraber İzmit Belediyesini kazanrak icracı makamda ilçemizde tüm gücümüzle beraber gayret etmeye hazırız.” dedi. ‘Geleceğin İzmit’i, İzmit’in geleceği’ mottosu ile yola çıktığını belirten Tutuş: “Hizmetlerini ulaşım ve trafik, İzmit’in geleceğini yapılandıracağımız projelerimizden biri metro.” dedi.

SEPETÇİ SEKBANLI’YA ALTERNATİF YOL

Körfez’den Cengiz Topal Havaalanına kadar metro yapılacağını anlatan Tutuş: “Metro konforunu da yaşayacağımız günler yakındır. Körfez’den Cengiz Topel’metro yapacağız. Akçaray’ın kapasitesini artıracağız. Birileri konuşur AK Parti yapar dedik Allah’ın izniyle ilk tramvay dediğimizde bu kentte neler konuşulduğunu çok iyi hatırlıyoruz. Tramvayın bu memlekete ne kadar ihtiyacı olup olmadığından ziyade kapasite artırımını konuştuğumuz sürece geldik. 15 yeni tramvay alacağız, tramvayımız ikili olarak çalışmaya devam edecek. Sepetçi-Sekbanlı’ya İzmit merkezden yeni ulaşım aksı. Bekirpaşa’ya hiç inmeden üniversite yolundan alternatif yol yapağız.” dedi.

YOKUŞLARA YATAY ASANSÖRLER

Alikahya’da Tem araç geçişimiz var. Tramvay güzergahını rahatlatmak ve lastik tekerlekli araçların daha hızlı ulaşımını sağlamak adına düşündüğümüz bir 4 kilometrelik proje. İstanbul ve Ankara gidiş gelişini İzmit D100 karayolunda sağlayacağız. Bu proje U dönüşü yaparak şehir merkezine girmeyi sağlayacak. İzmit’imizin bazı bölgelerinde ulaşımı güç yokuş alanlar var. Bu bölgelere estetik ve teknik yatay asansörler yapacağız. Çarşıda, Kuruçeşme’de ve birçok bölgede yeni otoparklar yapacağız. Park et devam et tekniğiyle yapacağız bu projeleri.” ifadelerini kullandı.

MOLA EVLERİ

Sözlerini sürdüren Başkan adayı Tutuş: “Piknik alanları, voleybol sahaları, spor alanları, yürüyüş alanlarından oluşan ciddi bir spor kompleksi tadına İzmit Boğazova Parkı’nı yapacağız. İçinde birçok spor alanının olduğu İzmit Gündoğdu Parkı’nı yapacağız. burası Malta, Ayazma’ya kadar hizmet edecek. İzmit merkez mahallesi olduğu kadar kırsal mahallesi (50 adet) olan bir ilçe. Merkezi köylerde ortaklaşa kullanılabilen çok amaçlı salonlar yapacağız. Engelli bireyler ile çocuk ve yaşlıların bakımını yapacağımız mola evleri yapacağız. Toplumsal Yaşam Komplekslerimizi, belli merkezlerde çocuklardan tutun yaşlılara da kadar herkesin ayrı ayrı kullanabileceği alanlar yapacağız. Burada göz ve diş taraması da yapılabilecek.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE SERVİZ ÜSRETİ DESTEĞİ

Tutuş: “Okul Aile birliklerine personel görevlendirilmesi projesi de okullarımızın bizden istediği bir şey. Belediye personellerimizden gönüllülük esasına göre her Okul Aile Birliğimize birer personel görevlendireceğiz. 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize okul servis ücretlerine destek vereceğiz. Bu sınıflar sınava hazırlandığı için ailelerinin üzerinde yük oluşturuyor. Bizler de hem ailelerine hem yavrularımıza destek olmak için bunu düşündük. Hayırlı olsun inşallah. Roman Kültür Evi de içinde kafe, kütüphane, etkinlik alanları olan Roman vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde çok fonksiyonlu olarak yapılacak. Okul ve ibadethane bakım destek timi kuracağız. Önümüzdeki süreçte bütün ibadethanelerimize bakım, onarım, temizlik işlerini yapacağız.” şeklinde konuştu.

DERELERE GONDOL PROJESİ

Kültür, sanat ve eğlence projelerini de anlatan Tutuş: “SEKA İhtisas Merkezimizin de içinde olduğu Birçok ticari alanlarında oluşacak SEKA KültürHavzamız kentimize şimdiden hayırlı olsun. Kentimizin yaşayan bir kültürü olacak. Venedik gibi şehrin içinden dereler geçmese de iki yönlü gondol işletmesini yapacağız. Derelerden uygun olanlar da İzmit’e farklı bir renk katmak adına gondol projemizi düşündük. Başiskele’de bulunan Servetiye Mahallesi’nde Servetiye Kurtuluş Parkı’nı İzmit’imizin sembol yerlerinden biri haline getireceğiz. Sosyal tesis mantığına farklı bir bakış açısı getirerek Flomingo (yüzer) Restoranı’nını İzmitli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mehtap turları, gündüz turlarıü dışarıdaki fiyatlara göre daha makul fiyatlar olacak.” dedi.

GENÇ-İZ PROJELERİ

Gölkay Park’taki tesisimizden başlayarak İzmit’imizin farklı noktalarında sosyal tesislerimizi artıracağız. Genç kardeşlerimize bir parantez açmak istiyorum. Genç-İZ Etkinlik ve Etüt Merkezi’ni yaparak gençlerimize yapacağımız projelerin tamamını bu projenin altında toplayacağız. Kütüphane, etüt salonları, kafe gibi alanlar olacak. Kentimizin kültürüne artı katma değer ekleyerek gençlerimizin hizmetine sunacağız. İstanbul’da bunu uygulayan belediyeler var. Gençlerin kendi maharetlerini gösterebileceği sadece kütüphane formatında değil farklı formatların da olduğu projemiz gençlerimizin talebiydi. DRAG Pisti ile gençlerin enerjilerini atabileceği yeni bir alan oluşturacağız. Genç-Hat projesi ise bir uygulama olacak. Direk belediye başkanları ile muhatap olabilecekleri uygulama ile gençlerimiz bonuslar, indirimler kazanacak. Bunları çeşitli yerlerde kullanabilecek.” dedi.

35 BİN METREKAREDE SPOR PARK

Spora yatırımlarından dolayı büyükşehir ve ilçe belediyelerine teşekkür eden Muharrem Tutuş: “Kocaeli artık bir spor kenti. Spor yatırımları ile ciddi bir kent olduk. Spor Park büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği ile futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yüzme havuzunun olduğu 35 bin metrekare alanda düşünülmüş bir proje. Kocaelispor’a ne kadar hizmet ettiysek ne kadar destek olduysak bundan sonra da öyle yapacağız. 18 yaşına girmiş gençlerimize iç saha maçlarında bilet desteği vereceğiz.13 bin 500 metrekare alanda İzmit olimpik yüzme havuzunu yapacağız. Kadın aile, yaşlı ve çocuklarla ilgili projelerimiz de var. Çocuk eğlence ve bakım merkezlerimiz, alışveriş merkezi mantığı ile yapacağız. Böylelikle çarşımızdaki alışverişi de canlandıracağız. Bazı noktalarda evlerine gitmekte zorlanan yaşlılarımız için de yaşlı servisini de hayata geçireceğiz.” dedi.

AİLE BOYU OYUN KÖYÜ

Destek verilmesi gereken hastalıkları da unutmayan Tutuş: “ÇÖLYAK hastalarına özel bir fırın yapacağız. Fenilketonüri hastaları için de özel menü çıkartan bir restoran yapacağız.” dedi.Tutuş, devamında “Ormanya’da Aile boyu oyun köyü projesinde rekreasyon ve gezinti alanları, at biniş pisti, kafe ve restoranın olduğu modern oyun alanları yapılacak. esnaf, tüccar ve çiftçilerimiz için de projelerimiz var. Kırsal tarım desteklerimizin içinde ise ücretsiz müşterek araç havuzu var. Bu havuzun içinde yem destekleri, yakıt ve tohum desteği, kişiye özel tarımsal danışmanlık hizmetleri olacak. Bizim dönemden sonra bir tane bile kapalı Pazar yapılmadı. Yahya Kaptan’dan başlayarak ihtiyacı olan bütün alanlardaki pazarları kapatacağız.” şeklinde konuştu.

‘ATA-KÖY İLE TARIM TURİZMİ DE GELİŞECEK’

ATA-KÖY projesini de aktaran Muharrem Tutuş: “Tarım turizmini de beraberinde getirecek olan bu projede Kocaeli Üniversitemiz, köylerimizin içinde olduğu bir proje. Bütün köylerimizi turizme açacağımız kıymetli bir proje. Belediyeye ait olan tarım arazilerini kırsal da yaşayan hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. Ekilmeyen yer kalmayacak. Sokak hayvanları barınma ve rehabilitasyon merkezimiz var. Çocukların sokağa çıkamadığı kadınların bakkala gidemediği anlar oluyor. Bu canlarımızı da Allah’ın emaneti bilip bu merkezi yapacağız. Sokaklarımızı bu manada yaşanabilir hale getireceğiz. Geldiğimizde çok kısa sürede hissedeceğiniz bir çalışma olacak.” ifadelerini kullandı.

‘KENTSEL YENİLENME DEYİNCE CEDİT AKLA GELİYOR’

Kentse dönüşüme dair projesini de paylaşan Tutuş: “Kentsel yenilenme çalışması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten çalışıyor. Biz de bu konuda 100 yıl bu kente yetecek bir yenilenme yapacağız. Deprem bizi yakalamadan biz depreme hazır olacağız. Cedit’de bunun örneğini görmek isteyenler, kentsel yenilenme nedir diye görmek isteyenler Cedit’e bakabilir.” dedi.

‘İLK İŞİM ESNAFIN BORCUNU KAPATMAK’

Tutuş, sözlerinin sonunda İzmit Belediyesini eleştirerek “Mali müşavir olarak ekonomik tablosuna baktığımızda belediyemizin güçlü olma arzusundayız demiştik. Görevimizin ilk yılında belediye batıyor demiştim. Siyaset yapıyorsunuz demişlerdi. Haciz memurları ve avukatların belediye başkanının odasında yattığı, belediye başkanının kapsında yattığı günler gördük. İzmit Belediyesinden alacağı olan İzmit’teki esnaflarımıza ve hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. İzmit Belediyesinin kapısına memurlar ve avukatlar ile gelindiğinde bizim içimiz acıyor. İzmit Belediyesi prestijli bir belediye. Ben sizin huzurunda söz veriyorum. Lütfen 20 gün daha sabredin. 20 gün sonra ilk işimiz belediyeden alacağı olan esnafa bütün borcumuzu takır takır ödemek. Mali disiplin önümüzdeki süreçte ele alacağımız ilk konulardan biri olacak.” dedi.

BÜYÜKAKIN: GERÇEK VE ALGI BELEDİYECİLİĞİ FARKINI GÖRÜN

Tutuş’un ardından mikrofona gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise gençlerin sloganları ile konuşmasına başlayamadı. Yaptığı hizmetleri şarkı olarak seslendiren gençlere Başkan Büyükakın teşekkür etti. Büyükakın: “İzmit Belediye Başkan adayımız 31 Mart’tan sonra müstakbel İzmit Belediye Başkanımız değerli Muharrem Tutuş kardeşimizin sunumunu dinledik. Dinlerken neyi gördüm onu söyleyeyim. Gerçek belediyecilikle algı belediyeciliğinin fakrını gördüm. Bunları yapana kadar iki tane merdiven boya gitsin. Bana yaptırmıyorlar beni çalıştırmıyorlar engelliyorlar de gitsin. Kolayı var değil mi, algı belediyeciliği var. Ama yok içimiz rahat etmez bizler deliyiz milletimize hizmet etmek için yola çıkmış hizmet erleriyiz.” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKIMIZLA BERABER ÇALIŞMAK İÇİN ANT İÇMİŞİZ

Büyükakın: “Cumhur İttifakımızla beraber çalışmak için ant içmişiz, yollara düşmüşüz memleketin her notasına hizmeti ulaştırmak için söz vermişiz. Dolayısıyla aradaki fark da tamamen bir belediye kadar ediyor. Şimdiye kadar efendiliğimizden sustuk. Bu kent kavga, tartışma, kaos ve gürültü ile zaman kaybetmesin insanlar huzurlu olsun dedik. Öyle hadsizlikler yaptılar öyle ileri gittiler ki burada ifade etmekten utanırım öyle hareketler yapıldı ki anlatamam. Yukarıdaki hamamı işgal edip el kol ile hakaret edip seviyelerini oldukça aşağıya indirdiler. Seçim zamanı gelince konuşacağız dedik. Ağustos böceği gibi gününüzü gün edin dedik. Var olan eserleri bile koruyamadılar. Tam bir beceriksizler ordusu. Borç batağına batırılmış bir belediye ile karşı karşıyayız.” diye konuştu.

‘KONGRE MERKEZİNDE HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ DİYOR’

Başkan Büyükakın: “Borçsuz belediyeyi işaret etti belediye başkan adayımız. Bunların yaptıkları borçları ödemek zaten yıllar alıyor. Bir de çıkmış en borçlu belediye Kocaeli diyor. Sizin beceriksiz yönetimleriniz yüzünden. Yapalım yaptı desinler diye yaptılar. Bunların adayları geçtiğimiz gün Kongre Merkezi’nde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ni yaptık diyorlar. El insaf bu salonda yapmadın mı sen toplantıyı? Sen bunları söylerken insan utanmaz mı, kendine sormaz mı? Genel başkanlarının eline de bir kağıt tutturmuşlar; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye diye... Sizin yaptığınız borcu öde öde bitmiyor. Genel Başkanlarına mahcup olursunuz dememişler.” dedi.

‘BUNLARA BELEDİYE TESLİM EDİLMEZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’a gidemediğini belirten Büyükakın: “Ben İstanbul’da onun afişlerini görmüyorum ama bizim Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli’nin her yerde afişleri var.” dedi. Çünkü emanetçi değil onlar gerçek iradenin sahipleri. Genel Başkanları bir şey diyor öbür taraftan İstanbul Belediye Başkan adayları başka bir şey diyor. Afyon’da olanları hatırlarsınız. DEM’liler buradan giremez dedi, dil sürçmesi diyor. İstanbul’da başka bir şey diyor. Böyle bir yönetim olur mu? Belediye emanet makamıdır. Bunlara belediye teslim edilir mi? Bunlar belediyeyi kazanırsa ne olur ben size olacağı söyleyeyim. Biz belediyeleri devralmadan önce belediyeler maaş ödemiyordu. İzmitli esnaf belediyeye taksitli mal vermiyordu, bunların hepsi unutuldu. Bakın 27 ay maaş alamadım diyor zamanında belediye işçisi. Beceremediler çünkü belediyeciliği bilmiyorlar.” dedi.

‘CEDİT’İ 2 YIL OYALADILAR’

Sözlerini sürdüren Büyükakın: “Belediyecilik halka hizmet makamı, kavga makamı değil. İzmit’e biz geldik mecburen İzmit’e çalıştılar dediler. Cedit’i iki yıl oyalamasaydınız şu anda insanlar evlerinde oturacaktı. Şimdi konuşma zamanı. 15 gün konuşuruz sonra işimize bakarız. Sabaha kadar sizin beceriksizliğinizi konuşacak halimiz yok. Cedit neden 2 yıl bekledi? Başkan seçilirsek Cedit’i yapacağız demedinzimi,2 yıl yaptık yapacağız, sonra büyükşehir yapsın dediler. Eğer uyumlu çalışabilseydik, asıl siz bize engel olmasaydınız insanlar şuan Cedit’te evlerinde oturuyor olacaktı. Cumhuriyet Parkı onlara tahsisli, mülk büyükşehir belediyesinin. 2 yıl geçmiş hiçbir şey yapmamışlar. Tahsis süresi dolmuş yeniden tahsis edin, biz burada proje yapacağız dememişler. Öyle söylüyorlar millet de inanıyor. Meclis elini mi tuttu senin, çalışsaydın!” dedi.

‘BU NASIL HOŞGÖRÜSÜZLÜK’

Rahmetli İYİ Parti İl başkanı Şanbaz Yıldız, ‘Ya başkanım buna uyma dedi ve parkı yapsın’ dedi. Allah rahmet eylesin. Tamam yapayım dedim, projesi hazır hayır sonra Büyükşehir Belediyesi yaptı dediler. Oradan kalktı 2 yıldır işletmediği kafeyi açtı. Tam bir yalan rüzgarıdır İzmit’in geçmiş 5 yılı. Bir gidin bakalım kim kimi engelliyor? Ne oldu Cumhuriyet Parkı? Sanki Büyükşehir Belediyesi başka ülkenin belediyesi. Siz seçildiniz sanki biz atamayla geldik. Bu nasıl bir demokratik tahammülsüzlük, hoşgörüsüzlüktür. Uyum yok, beraber çalışma niyeti yok. Aynı şey Fethiye Caddesi’nde oldu. Çok güzel olmuş elinize sağlık dedik. Altyapısını siz yapın dediler. Parasını verelim yapın dedik olmaz dediler. Şimdi bunlar yalanlar bu sözleri. Belediyenin hattından insanlara SMS atıyor, insanlar da dediğini doğru zannediyor. Altyapının parasını 1 milyon 700 İSU verdi. Sonra İSU’nun yapmadığı altyapıyı da biz yaptık dediler.” şeklinde konuştu.

‘ASIL İŞİMİZİ ENGELLEYEN ONLAR’

“İşi engelleyen onların tutumu ve iş yapamama ve yaptırmama biçimi” diyen Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorun bundan kaynaklandı, hep bunlarla uğraştık. İzmit Belediyesinde tapusu bulunan yeri, huzurevine tahsis etmediler ama lafa gelince mangalda kül bırakmazlar. AKP ve MHP oylarıyla hizmet engellendi diye billboardları süslediler ya ben size aslını anlatayım. Meclise geldiler, iki arsa satışı için izin istediler. Kafe yapacağız dediler. Biz de verdik. İki meclis sonra bu arsayı satma izni istediler. Bunu satmazsak emeklilerin tazminatını ödeyemeyiz dediler. Bana namert dedi. Böyle bir üslupla ona cevap verseydik bu şehirde huzur kalmazdı. Onlara 5 yıl sabrettik. Sizin işiniz gücünüz koltuk. Seçimlerden sonra genel başkanlık koltuğu nasıl korunur onun derdine düştünüz.” diye konuştu.

‘NİYE ADAY OLMADIN?’

Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e seslenen Büyükakın: “Niye çıkmadın karşıma, niye büyükşehir belediye başkan adayı olmadın? Yok sarı, yok kırmız. Gelsinler bakalım top nasıl oynanıyor görün. Sanki Şişli Belediye Başkanı zamanında CHP’den ihraç edilmiş bir adam değil. Sanki meclis üyeleri mal varlıkları için belediyeye dava açmış kişiler değil. Cumhur İttifakımız, belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyesi adaylarımız ile sapasağlam kale gibi ayaktayız. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlar oldu ama biz onlara bakmadık. Hep ele ele, kol kola çalıştık. 31 Mart’ta Muharrem Tutuş kardeşimizi Belsa’ya oturtacağız. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Sap olun var olun Allah’a emanet olun.” diye konuştu. Akabinde belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.