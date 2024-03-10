Diyanet'ten "içki" açıklaması

Diyanet şimdi de emeği ile çalışan binlerce insanı hedef aldı. Torpille işe giren ve kopya çekerek sınav kazananların aldıkları maaşın "helal" olduğunu açıklayan Diyanet, şimdi de alkollü içecek üreten, taşıyan, sunan, servis eden ve alkolden kazanç sağlayana "lanet" edildiğini savundu.

"ÜCRET HELAL AMA VEBALİ VAR"

İçkili yerde çalışanların gelirden istifade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kazanılan ücretin helal olsa da, yapılan işte vebal bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, alkollü içecek satan ya da servis eden kişilere, “Helal kazancına vebal gelmesin diyorsan başka iş ara” önerisi yaptı.

Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım’’ programına katılan Bozkurt’a bir seyirci “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?" diye sordu.

SERVİS EDEN DE LANETLENİYOR

Bozkurt “Sadece içene değil, üretene, ürettirene, taşıyana, sunana, kendisi için taşıtana, servis edilene, hatta bunun parasını değerlendirene ve parasından istifade edenin hepsini peygamberimiz lanetliyor. ‘Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar’ diyor. Böyle bir müessesede çalışan insan da, bir şekilde alkol gelirinden istifade ediyor. İstemese de direkt olmasa da bu işin içerisinde” açıklaması yaptı.

" YENİ İŞ ARAYIN"

Bozkurt alkollü yerde çalışan ancak alkolle ilgisi olmayan insanlara yeni iş aramaları önerisinde de bulundu ve şunları söyledi:

- Bu durumda olan insanın oraya verdiği emek veya mesaisinin karşılığında aldığı ücret kendisine helaldir. Ama yapılan işlerden mesuliyeti, vebali yoktur diyemeyiz. Alternatif iş bulana kadar orada çalışabilir. Ama "Helal kazancına dolaylı da olsa vebal olmasın istiyorum" diyorsa alternatif işlere baksın.