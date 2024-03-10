GEBZELİ MENEKŞELERDEN TARİHİ SKOR: 11-0

BAL 2.Grubun Lideri Gebzespor Lüleburgaz'ı konuk ettiği maçı 11-0 kazanarak tarihi rekor kırdı.
BAL SONUÇLARI ŞÖYLE:
Keşan Spor
1 - 1
Feriköy
Gebzespor
11 - 0
Lüleburgazspor
Diliskelesispor
3 - 1
Kapaklıspor
Yuvacıkspor
0 - 4
Taçspor
Çorluspor 1947
2 - 0
Kullar 1975 Spor
Babaeskispor
0 - 3
Gölcükspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.