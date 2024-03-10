10 Mar 2024 - 17:27- Spor G:

GEBZELİ MENEKŞELERDEN TARİHİ SKOR: 11-0

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
GEBZELİ MENEKŞELERDEN TARİHİ SKOR: 11-0 mask
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BAL 2.Grubun Lideri Gebzespor Lüleburgaz'ı konuk ettiği maçı 11-0 kazanarak tarihi rekor kırdı.

BAL SONUÇLARI ŞÖYLE:

Keşan Spor

1 - 1

Feriköy

Gebzespor

11 - 0

Lüleburgazspor


Diliskelesispor

3 - 1

Kapaklıspor


Yuvacıkspor

0 - 4

Taçspor


Çorluspor 1947

2 - 0

Kullar 1975 Spor


Babaeskispor

0 - 3

Gölcükspor
# Gebzespor, bal ligi

10 Mar 2024 - 17:27 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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