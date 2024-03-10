Baçspor grupta 6'da 6 yaparak yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa doğru yürüyor. Baçspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Grupta 6 da 6 Yaparak Yolumuza Yenilgisiz Devam Ediyoruz Şampiyonluğa Büyük Bir Adım Daha Atarak Çok Yaklaştık Tüm Sporcularımızın Ayağına Yüreğine Sağlık . Grupta Bulunan Diğer Rakiplerimize Kalan Maçlarında Başarılar Dileriz ... Yolumuzun Sonu Şampiyonluk .. Güzel ve İyi Olan Beklenir "
10 Mar 2024 - 17:33- Spor Güncelleme:
Baçspor 6'da 6 yaptı
2. kümede Baçspor grupta 6'da 6 yaparak yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa doğru yürüyor. Baçspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.