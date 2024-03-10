10 Mar 2024 - 17:33- Spor G:

Baçspor 6'da 6 yaptı

2. kümede Baçspor grupta 6'da 6 yaparak yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa doğru yürüyor. Baçspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Baçspor 6'da 6 yaptı mask

Baçspor grupta 6'da 6 yaparak yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa doğru yürüyor. Baçspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Grupta 6 da 6 Yaparak Yolumuza Yenilgisiz Devam Ediyoruz Şampiyonluğa Büyük Bir Adım Daha Atarak Çok Yaklaştık Tüm Sporcularımızın Ayağına Yüreğine Sağlık . Grupta Bulunan Diğer Rakiplerimize Kalan Maçlarında Başarılar Dileriz ... Yolumuzun Sonu Şampiyonluk .. Güzel ve İyi Olan Beklenir "
# baçspor, büyük, sağlık

10 Mar 2024 - 17:33 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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