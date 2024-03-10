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CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı

CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık (80), kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Çalık’ın cenazesi memleketi Giresun’da toprağa verildi

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CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı mask
CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı
CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı
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CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık (80), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Çalık vefatı şu sözlerle duyurdu: "Kıymetli hemşirelerim. Babam Muhammet Çalık hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu mücbir sebeple planlanan proje ve meclis üyeleri tanıtım toplantımızı ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız.".

Muhammet Çalık’ın cenazesi Karamürsel Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından memleketi Giresun Eynesil’de defnedildi. Karamürsel’deki cenaze namazına CHP Milletvekili Mühip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve partililer de katıldı.

CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı
CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı
CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı
CHP Karamürsel adayı Ahmet Çalık'ın baba acısı
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10 Mar 2024 - 17:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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