- Siyaset

“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar

İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname toplantısında duygusal anlar yaşandı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar mask
“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar
“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Kongre Merkezi’nde bugün projelerini anlatan İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sunum sonunda sürpriz yaparak eşi Hanife Tutuş ve çocuklar Enes, Hamza ve Ömer’i sahneye davet etti. Tutuş, “Uzun yıllar partimin birçok kademesinde görev aldım. Uzun seçim programlarımız oldu. Şehrimiz için hep üretmeye çalıştık. Çünkü kendi çocuklarımız için bir şehir düşlersek, o zaman bu işi başarabileceğimize inandım. Bu süreçte kıymetli eşim, çocuklarım her zaman bana destek oldu. Onlara destekleri için sizlerin de huzurunda teşekkür ediyorum. BU sürçete de şehrim için 7/24 çalışırken yine en büyük destekçim olacağını biliyorum” dedi. Tutuş’un jesti salonda da duygusal anlar yaşattı, Tutuş ailesi uzun süre alkışlandı.
# büyük, oldu, Muharrem Tutuş, seçim

10 Mar 2024 - 17:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.594.532 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL