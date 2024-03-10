Kocaeli Kongre Merkezi’nde bugün projelerini anlatan İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sunum sonunda sürpriz yaparak eşi Hanife Tutuş ve çocuklar Enes, Hamza ve Ömer’i sahneye davet etti. Tutuş, “Uzun yıllar partimin birçok kademesinde görev aldım. Uzun seçim programlarımız oldu. Şehrimiz için hep üretmeye çalıştık. Çünkü kendi çocuklarımız için bir şehir düşlersek, o zaman bu işi başarabileceğimize inandım. Bu süreçte kıymetli eşim, çocuklarım her zaman bana destek oldu. Onlara destekleri için sizlerin de huzurunda teşekkür ediyorum. BU sürçete de şehrim için 7/24 çalışırken yine en büyük destekçim olacağını biliyorum” dedi. Tutuş’un jesti salonda da duygusal anlar yaşattı, Tutuş ailesi uzun süre alkışlandı.
- Siyaset
“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar
İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname toplantısında duygusal anlar yaşandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.