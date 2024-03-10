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Hayırsevere son veda

İş insanı Nasuh Özdemir İstanbuli'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki hayırsever babası Celal Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hayırsevere son veda
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Türkiye ve Ortadoğu pazarında önemli yatırımlar yapan iş insanı Nasuh Özdemir İstanbuli'nin babası Celal Özdemir, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaptığı hayır işleriyle bilinen 89 yaşındaki Celal Özdemir'in cenazesine aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Özdemir'in acılı ailesine başsağlığı diledi. Ömrünü ilim ve hayır işlerine adayan Celal Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.
# nasuh özdemir, türkiye

10 Mar 2024 - 18:07 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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