RAMAZANDA NASIL SAĞLIKLI BESLENİLEBİLİR?

Biz 12,5 yıldır 2 öğün 8/16 besleniyoruz. Yani kahvaltıyla yemek arasında 8 saat, yemekle kahvaltı arasında da 16 saat geçiyor ve biz hiç AÇLIK çekmiyoruz. Hatta bazı günler de tek öğün besleniyoruz. 24 saat hiçbir şey yemememize rağmen hiç acıkmıyoruz. Ben her gün yediklerimi @a.okancaglar Instagram hesabında hikayelerde paylaşıyorum

Son yıllarda sık sık yemenin sağlıklı olmadığı aksine insülin direnci ve diyabeti tetikleyebileceği konusunda bilimsel yayınlar çoğaldı. Vücudu uzun süreler aç bırakmanın sağlık açısından yararları pek çok bilim insanı tarafından belirtiliyor. Örneğin nörolog Dr. David Perlmutter Tahıl Beyin kitabında, oruç tutmanın değişik biçimlerde tüm dinlerde yer aldığını ve aslında çok sağlıklı olduğunu açıklıyor. Ayrıca açlık dönemlerinin vücudun onarımı için yararlı olduğu belirtiliyor.

Bu bilgiler ışığında oruç tutacak takipçilerimiz Ramazan ayını sağlıkla geçirebilirler. Ramazan beslenmesi iki öğünlü bir beslenme olarak planlanabilir. Sahur kahvaltı olarak iftar ise ana yemek öğünü olarak düzenlenebilir. Uzmanlar Ramazan’da bazı günler sahurda sadece su içilmesini öneriyorlar ve 24 saat açlığın yararlı olduğunu belirtiyorlar.

Ramazan ayını sağlık açısından gerçek anlamda bir fırsat olarak değerlendirmek mümkünken son yıllarda sıklıkla rastladığımız, orucun anlamını yozlaştıran, sağlıksız yiyeceklerle dolu sofraların sağlığımıza verebileceği zararlar ağır olabilir. Bizim açlık hissetmeden oruç tutabilirsiniz sözümüze bazı tepkiler gelebiliyor ve ramazanın açlık çekmek olduğunu söylüyorlar. Sahurda sağlıksız yiyecekler yenince açlık tavan yapıyor ve iftarda da açlıktan gözü dönmüş olarak sağlıksız yiyeceklere adeta saldırılıyor. Bu tutumun oruç tutmanın amacına hizmet ettiğine inanmıyoruz.

Sahurda ve iftarda neler yenebilir? İftar ile sahur arasında neler yenebilir / içilebilir?