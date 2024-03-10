Çocuk Ödül Market’e Hacı Hızır’dan büyük destek

Çevre dostu İzmit Belediyesi, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Hacıhızır Mahallesi’nde düzenli atık toplayıp Çocuk Ödül Marketi projesine de destek veren vatandaşlara İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz ve Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur tarafından plaketleri takdim edildi.



“ÇEVREMİZİ EL BİRLİĞİ TEMİZLİK TUTMALIYIZ”

Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde gerçekleşen programda konuşan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, “Birçok vatandaşımız temizlik konusunda atalarımızdan olduğu kültürü devam ediyor. Bu bize mutluluk veriyor. Vatandaşlarımız atıklarını mutlaka dışarı çıkıp en yakın çöp konteynerlerine atmamalılar. Çevremizi el birliği temizlik tutmalıyız. Bu konuda görevli personellerimize vatandaşlarımızda yardımcı olmalı” dedi. Açıkgöz aynı zamanda vatandaşlara İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti.



“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programda konuşan bir başka isim olan Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur ise, “12 mahalle sakinimiz İzmit Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Çocuk Ödül Marketi projesi kapsamında mahallemizde atıkları toplamamıza yardımcı oldu. Kendilerine ve İzmit Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.



PLAKET ALAN VATANDAŞLARIN İSİMLERİ ŞU ŞEKİLDE;

-Yaşar Aygül

-Ebru Ogan

-Kevser Ogan

-Seferiye Palabıyık

-Ayşe Bıçakçı

-Emine Yılmaz

-Şaban Gülay

-Samiye Molla

-Anıl Koçman