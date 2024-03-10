İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hürriyet, bugün Yahyakaptan seçim ofisi açılış programına katılırken, engelli vatandaşları da unutmadı. Hürriyet, konuşma yaparken, işaret dili tercümanı olan Nergiz Adar ' a sahnede yer verdi. Hürriyet' in bu hareketi taktir toplarken, bundan sonraki programların da Nergiz Adar' a yer vereceği öğrenildi
- Siyaset
Hürriyet programlarında engellileri unutmuyor
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Yahyakaptan seçim ofisi açılış programında engellileri unutmayarak takdir topladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.