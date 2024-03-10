Hürriyet programlarında engellileri unutmuyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hürriyet, bugün Yahyakaptan seçim ofisi açılış programına katılırken, engelli vatandaşları da unutmadı. Hürriyet, konuşma yaparken, işaret dili tercümanı olan Nergiz Adar ' a sahnede yer verdi. Hürriyet' in bu hareketi taktir toplarken, bundan sonraki programların da Nergiz Adar' a yer vereceği öğrenildi