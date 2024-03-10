- Siyaset

Hürriyet programlarında engellileri unutmuyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Yahyakaptan seçim ofisi açılış programında engellileri unutmayarak takdir topladı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet programlarında engellileri unutmuyor mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hürriyet, bugün Yahyakaptan seçim ofisi açılış programına katılırken, engelli vatandaşları da unutmadı. Hürriyet, konuşma yaparken, işaret dili tercümanı olan Nergiz Adar ' a sahnede yer verdi. Hürriyet' in bu hareketi taktir toplarken, bundan sonraki programların da Nergiz Adar' a yer vereceği öğrenildi
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim, Fatma Kaplan Hürriyet

10 Mar 2024 - 19:44 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.594.532 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL