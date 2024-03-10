Mustafa Sarı: ''Hudut Namustur!''

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu'nda Kocaeli Büyük Gençlik Buluşmasını gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan İYİ Parti Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Mustafa Mutlu Sarı konuşmasında ''Bugün burada İYİ Parti olarak hür ve müstakil bir şekilde yer alacağımız, 3 hafta sonra gerçekleşecek yerel seçimlerde, gençlerimizin sesini tüm il ve ilçelerde duyurmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla toplandık.

BİN BİR SORUNLA

“Ben bu yolu gençler olmadan yürümem” diyen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, gençlerimizin ülke yönetimine katılımını teşvik eden bir vizyonla hareket ediyor. Bizlere düşen görev ise bu vizyonu daha da güçlü bir şekilde ileri taşımak, bin bir sorunla uğraşan gençlerimizi siyasete dahil etmek ve bu sorunların çözümünde ellerini taşın altına koymalarına vesile olarak ülkenin geleceğinde söz sahibi olmalarının yolunu açmaktır.

BOYNUMUZUN BORCUDUR

Geleceğin teminatı olan gençler yıllardır iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden barınma sorunu ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Artan yurt ve kira fiyatları, eğitim hayatını olumsuz etkileyerek, binlerce gencin üniversiteyi bırakmasına yol açmaktadır. Bırakın üniversite okumayı, artan sınav paraları yüzünden üniversite sınavına girmek bile lüks haline gelmiştir. İYİ Parti olarak gençlerin zorunlu ihtiyaçlarını lüks olmaktan çıkarmak boynumuzun borcudur.

HUDUT NAMUSTUR

Gençlerimiz bir yandan hayat pahalılığı karşısında ezilirken öte yandan da ülkemizde artan kaçak göçmen sorunu yüzünden büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum, toplumun gençlerinin ve kadınlarının güvenliğini riske atmakta, ciddi sorunlara yol açmaktadır. İYİ Parti olarak, “Hudut namustur” diyerek sınır güvenliğini sağlamak ve kaçak göçmen sorununu etkili bir şekilde çözmek için kararlı bir politika izleyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Sınırları ardına kadar açan AKP'den hesap sormaya devam edeceğiz, hiç şüpheniz olmasın.

TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

Bugün 2024 yerel seçimlerinde, yarın 2028 genel seçimlerinde İYİ Parti olarak, daha adil, şeffaf ve gençlerimizi destekleyen bir politika izleyerek ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma sözü veriyoruz. Sevgili genç kardeşim unutma “Tek adam baskısına da eş başkan kavgasına da mecbur değilsin!”, “Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değilsin!” Sizlerle birlikte, daha güçlü, daha adil bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, gençlik ruhumuzla dolu bir seçim süreci geçirmemizi diliyorum. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim.