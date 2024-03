Hatipoğlu anketlerde hızla yükseliyor

İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, yapılan çeşitli anketlere göre hızla yükseliyor ve kazanmaya en yakın adaylardan biri oluyor.

Eğitimci olmanın verdiği avantaj ile kendisini ve yapmayı düşündüklerini çok iyi anlatan Azmi Cihat Hatipoğlu, yaptığı saha çalışmalarının olumlu sonucunu da almaya başladı. Gittiği her yerde çok iyi karşılanan Hatipoğlu, her ziyaretinden olumlu not alırken, projeleri ve özellikle de şeffaf belediyecilik için verdiği sözle beğeniliyor.

Hızla yükselişini meclis üyesi adaylarının ve ilçe teşkilatının başarılı çalışmalarına da bağlayan Azmi Cihat Hatipoğlu, “Kazanmaya odaklı, inanan bir ekibim var. Her meclis üyemiz adeta bir belediye başkan adayı gibi kapasiteli ve çalışkan. Haliyle bunun olumlu sonuçlarını da alıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda halkın artık bitmeyen ekonomik krizden bıktığını, mevcut genel ve yerel yönetimlere olan inançlarını kaybettiklerini gördük. Bir çıkış arayan halk güveneceği isme oy vererek, hükümete de uyarıda bulunmak istiyor. Belediyelerden satarak zaman geçirmek yerine çözüm bulan, üretken projeler bekleniyor. Biz de halkımıza tam aradıkları belediyecilik hizmetini ve anlayışını söz veriyoruz” dedi.Yapılan anketlerde 3 aday bir birine çok yakın oylar alırken, Hatipoğlu’nun hızla yükseldiği ve bir ay öncesine göre oyunu çok yükselttiği görülüyor. Bu anketlerde iktidar partisi hızla erirken, diğer adaylarda oylarını arttırmaya çalışıyor.Saha çalışmaları kapsamında Olgun ailesinin konukları olan Azmi Cihat Hatipoğlu, İlçe Başkanı Birol Yılmaz, Meclis Üyesi adayları Fırat Türker, Murteza Özün ve ilçe yönetimi, Seyithan Olgun ve Serkan Olgun ile sohbet ettiler. Ziyaret sırasında salonda vakit geçiren müşterilerle de sohbet eden Hatipoğlu ve ekibi güler yüzle karşılandılar.

Muhtara ziyaret

Azmi Cihat Hatipoğlu ve Meclis Üyesi adayı Fatih Öztürk, SKM Başkanı Mete Bilgin, öncekiş gece evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yeni Yalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan’ı evinde ziyaret ettiler.Hatipoğlu, Metin Kaplan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, muhtarlar için sorun olmaya başlayan Ramazan davulcuları konuş ile de ilgileneceklerini söyledi.