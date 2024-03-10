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SEKA emeklisi yaşamını yitirdi

SEKA emeklisi Saim Ay hayatını kaybetti.

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SEKA emeklisi yaşamını yitirdi mask

İzmit Turgut Mahallesi sakinlerinden, SEKA emeklisi Saim Ay hayatını kaybetti. Saim Ay'ın cenazesi pazartesi günü Turgut Mahallesi Turgut Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

10 Mar 2024 - 21:01 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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