106 DAKİKALIK MAÇTA TUZLA’YA YENİLDİK: Mustafa Gürsel de çare olamadı: 1-2

Cuma gecesi 20.30’da başlayacak maçta Ankara’da Gençlerbirliği’ne konuk olacağız. Ertuğrul Sağlam’ı gönderen taraftar, bu maçta da yönetimi istifaya davet etti. Play-Off tek umudumuz olacak, ama futbol tam bir rezalet. Mustafa Gürsel de de ilaç olamadı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Kocaelispor, Tuzlaspor karşısına mutlak galibiyetle çıktı. Yaklaşık 6 bin kişilik Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi. Kocaelispor maça 3-4-3 dizilimi ile çıktı. 2 haftalık deplasman ardından zemin harika duruma gelmişti. Hava 12 derece, nemsiz ve futbol oynamaya elverişliydi.

REZALET FUTBOL ÇILDIRTTI

Trendyol 1.Lig’de 3. sırada bulunan Kocaelispor, Tuzlaspor'u konuk etti. Küme düşmeme mücadelesi veren Tuzlaspor son şanslardan birini kullanıyordu. Kocaelispor ise Göztepe'yi yakalayabilmek ve Süper Lig'e direkt çıkabilmek için maç öncesi planlarını yapmıştı. Ancak Göztepe'nin Şanlıurfa'da deplasmanında 1-0 galip gelmesi, maç öncesi farkı açması Kocaelispor'un moralini bozdu. Nitekim Yeşil Siyahlılar Kocaeli Stadyumuna gelen taraftarlarının önünde Son derece düşük tempoda 45 dakika oynadı.

İKİ TAKIM DA MAÇA TEMKİNLİ BAŞLADI

Khraishvili henüz 2. dakikada köşeye vurdu. Son anda kaleci kornere çeldi. 8. dakikada Amiral sağdan getirdi. Barış gelişine vurdu. Kaleci son anda kornere çıkartmak istedi. Ancak top oyun alanına döndü. Schiartvili ise gelen topa sert vurdu. Üstten avuta attı. Bu dakikadan sonra oyun inanılmaz derecede tempo kaybetti. Sadece 17. dakikada Kandeias sağ kanatta yerden sert vuruş yaptı. Savunmadan seken top kalecide kaldı. 30. dakikaya kadar hiçbir pozisyon yoktu. Bu dakikada Khraishvili duran topu tabelalara vurunca sarı kart gördü. 33. dakikada da sakatlandı ve oyundan çıktı. 35.dakikada bu kez Amaral sakatlık geçirdi. Bu arada oyun devam etti. Ardından Kıraşvili'nin yerine 36'da Yusuf Cihat oyuna girdi. 37. dakikada bu kez Yusuf Abdioğlu çok ağır bir kararla sarı kart gördü. İlk yarıya 4 dakika ilave edildi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın hakeminin bariz hataları sonucu Mustafa Gürsel İki kez uyarı aldı, karta çok yaklaştı. Ancak kart görmedi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Son derece kötü tempo taraftarları da üzdü. Ancak Yeşil Siyahlı taraftarları ilk 45 dakikada durmadan tezahüratla takımına destek verdi.

İKİNCİ YARI BAŞINDA GOLÜ YEDİK

46. dakikada savunmanın hatasında araya giren Bangoura kalemize golü attı: 0-1. 54.dakiada Amaral sağ dışla sert vurdu, kaleci engelledi. 57.dakikada Yusuf'un yerine Mehmet Yılmaz girdi. Barış'ın yerine Beridze girdi. 61.dakikada Amaral harika bir gole imza attı: 1-1. 72. dakikada hava topunda Atila arkası dönükken omzu ile pazusu arasına çarpan topa inceleme istendi. Penaltıyı verdi. Penaltı tamamen ağır bir karardı. Mustafa Gürsel sarı kart gördü. 76.dakikada Mamba Harun ile topu ayrı köşelere gönderdi: 1-2. Amaral ve Ba sarı kart gördü. 84.dakikada Kouakou Candeias ile Sheydayev Vukoviç ile değişti. Maça 10.dakika ilave edildi. 90+2’de yanlış bir kararla sadece kafasını dokunduran Beridze direkt kırmızı kart gördü. 97.dakikada saha karıştı. VAR’dan uyarı geldi. Karar değiştirildi, Beridze’nin kartı iptal edildi. Schkirtladze kırmızı kartı gördü.

KOCAELİSPOR 1-2 TUZLASPOR

KOCAELİSPOR

Harun Tekin*

Emir Ortakaya **

Burak Öksüz**

Yusuf Abdioğlu*

( DK 57: Giorgi Beridze*)

Daniel Candeias*

( DK 83: Christian Kouakou* )

Joseph Vukovic*

( DK 83: Ramil Şeydayev*)

Giorgi Kharaishvili*

( DK 36: Yusuf Cihat Çelik*)

Atila Turan*

Reis Amaral **

Barış Alıcı *

( DK 57: Mehmet Yılmaz *)

Davit Skhirtladze *

YEDEKLER:

Mehmet Sarı,

Haşim Arda Sarman

Cem Ekinci

Duhan Aksu

Mesut Can Tunalı

TUZLASPOR

Kurtuluş Yurt**

Mehmet Çınar**

( DK 66: Samet Asatekin *)

Gökhan Akkan**

Bakhtiyar Hasanali**

Çağrı Giritlioğlu**

Hikmet Çiftçi**

William Togui**

Sekou Tdiany***

( DK 87: Gameli? )

Mehmet Çoşkun *

( DK 67: Luka Stankovski *)

Stereli Mamba***

( DK 87: Sadık Baş?)

Mahamodou Ba*

( DK 82: Muhammed*)

YEDEKLER:

Emre Koyuncu,

Görkem Demiryürek

Novikovas

Ahmethan Köse

Bekir Alper Taşdemir

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Feridun Daldaş* Ömer Lütfü Aydın* Abdülhamit Söyler* Berkan Çetin*

SARI KART: DK 32:Giorgi Kharaishvili, DK 37: Yusuf Abdioğlu, DK 75: Atila Turan, DK 77: M.Ba, DK 77: Reis Amaral, DK 90+ 7: Hikmet Çiftçi

Kırmızı Kart: DK 90+10: Davit Skhirtladze

GOLLER: DK 46: Sekou Tdiany, DK 62: Reis Amaral, DK 76: Stereli Mamba