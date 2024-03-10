- Siyaset

Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmit İlçe Başkanın görevden alındığı duyurdu.

Aygün Baş
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Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı mask
Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı
Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol’un proje tanıtım toplantısına katılmış ve toplantıda kavga çıkmıştı. Yaşanan olayın ardından Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmit İlçe Başkanı Banu Aykan’ın görevden alındığını duyurdu.

Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı

YENİ İLÇE BAŞKANI KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Ender Oğuz’un sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Kamuoyuna duyurulur, Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alınmıştır. Yeni atanacak ilçe başkanı kısa süre içerisinde duyurulacaktır”

Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı
# Zafer Partisi, Banu Aykan, yeni, ilçe, proje, medya, Ümit Özdağ

10 Mar 2024 - 21:29 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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