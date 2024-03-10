Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol’un proje tanıtım toplantısına katılmış ve toplantıda kavga çıkmıştı. Yaşanan olayın ardından Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmit İlçe Başkanı Banu Aykan’ın görevden alındığını duyurdu.
YENİ İLÇE BAŞKANI KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK
Ender Oğuz’un sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Kamuoyuna duyurulur, Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı görevden alınmıştır. Yeni atanacak ilçe başkanı kısa süre içerisinde duyurulacaktır”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.