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Anne ve 4 çocuğu doğalgazdan etkilendi

Derince ilçesindeki bir evde doğalgaz sızıntısından etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Anne ve 4 çocuğu doğalgazdan etkilendi mask
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Olay, saat 21.00 sıralarında Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Dilek Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Evde oturan Sema Ö. (42) ile çocukları Alara Ö. (13), Gani Ö. (9), Leyla Ö. (7) ve Lina Ö. (4) halsizlik hissetmeye başladı. Evdeki doğalgaz kokusunu fark eden annenin ihbarı üzerine adrese çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve 4 çocuğu, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doğalgaz zehirlenmesi yaşadıkları anlaşılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil, eğitim

10 Mar 2024 - 23:26 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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