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Sobayı yakmak isterken, kendini yakan işçi yaşam savaşını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediyede görevli işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Sobayı yakmak isterken, kendini yakan işçi yaşam savaşını kaybetti mask

Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener Durmuş, sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durmuş'a ilk müdahaleyi yaparak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, Dalaman Havalimanı'na Ankara’dan gelen ambulans uçakla Kocaeli’ye sevk edildi.
Kocaeli'nde 24 gündür yoğun bakım ünitesinde yanık ve yanığa bağlı komplikasyonlar için tedavi gören Durmuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un ölüm haberi ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Durmuş'un cenazesinin memleketi Köyceğiz'de toprağa verileceği öğrenildi.
# sağlık, acil

10 Mar 2024 - 23:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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