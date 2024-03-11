Başiskele Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Ümit Yaşa ve Yeniden Refah Partisi Doğantepe Mahalle Başkanı Fatih Kuzu, İl Başkanı ve İl Yönetiminin meclis üyeliği listelerindeki tutumlarından dolayı tepki göstererek görevlerinden istifa ettiklerini belirtti. Ümit Yaşa ve Fatih Kuzu, istifa sonrası Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz ile görüşerek, kendisinin seçim sürecinde sonuna kadar yanında olacaklarını, Yaşa ve Kuzu aileleri olarak tam destek vereceklerini belirtiler. Bağımsız Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile Doğantepe programında bir araya gelen Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Ümit Yaşa ve Yeniden Refah Partisi Doğantepe Mahalle Başkanlığından istifa eden Fatih Kuzu, kalan 20 gün boyunca Başkan Hüseyin Ayaz'ın yanında olup kendisine kazandırmak için tek tek herkesi ikna etmek için hiç durmadan çalışacaklarını kendisine ilettiler.
11 Mar 2024 - 00:31- Siyaset Güncelleme:
YRP'den istifa edip Ayaz'a desteklerini açıkladılar!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.