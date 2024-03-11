YRP'den istifa edip Ayaz'a desteklerini açıkladılar!

Başiskele Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Ümit Yaşa ve Yeniden Refah Partisi Doğantepe Mahalle Başkanı Fatih Kuzu, İl Başkanı ve İl Yönetiminin meclis üyeliği listelerindeki tutumlarından dolayı tepki göstererek görevlerinden istifa ettiklerini belirtti. Ümit Yaşa ve Fatih Kuzu, istifa sonrası Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz ile görüşerek, kendisinin seçim sürecinde sonuna kadar yanında olacaklarını, Yaşa ve Kuzu aileleri olarak tam destek vereceklerini belirtiler. Bağımsız Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile Doğantepe programında bir araya gelen Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Ümit Yaşa ve Yeniden Refah Partisi Doğantepe Mahalle Başkanlığından istifa eden Fatih Kuzu, kalan 20 gün boyunca Başkan Hüseyin Ayaz'ın yanında olup kendisine kazandırmak için tek tek herkesi ikna etmek için hiç durmadan çalışacaklarını kendisine ilettiler.