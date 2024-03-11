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Samsun'da korkutan deprem

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı
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Samsun'da korkutan deprem mask
Samsun'da korkutan deprem
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 03.10'da Samsun Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesinin 17,4 kilometre açıklarında ve 18.2 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Samsun başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.
# tespit, acil, Deprem

11 Mar 2024 - 08:56 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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