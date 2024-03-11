GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 300'Ü AŞTI

Müslüman dünyası Ramazan ayının ilk sahuruna dün gece kalkarken, ilk iftar bu akşam yapılacak. Ancak bu yıl iftar sofrasına, gıda ürünlerine gelen büyük zamların ardından oturacağız. İftar sofralarının birçok vazgeçilmez ürününde fiyatlar, geçen bir yılda ikiye, üçe katlandı.

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında yıllık enflasyonu yüzde 67.07, gıda enflasyonunu ise yüzde 71.12 olarak açıklasa da ‘sofra enflasyonu’, TÜİK’i katladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 2023 Mart ayı fiyatları ile Türkiye’nin her yerinde mağazası bulunan bir zincir marketin güncel fiyatları karşılaştırıldığında, ‘zam şampiyonu’ yıllık yüzde 303.82’lik artış ile pirinç oldu. Pirincin kilogram fiyatı, bir yılda 37 liradan 149 liraya çıktı. Pirincin ardından en yüksek zam oranı, yüzde 297.34 ile patateste görüldü. Kuru fasulyenin kilogram fiyatı yüzde 245.94 zamlanırken, nohut almak ise geçen yıla göre yüzde 211.25 daha pahalı. Bir adet marulun fiyatı bir yılda yüzde 180.90 oranında artarken; zeytinyağı yüzde 169.91, dana eti yüzde 154.20, mercimek yüzde 132.65, beyaz peynir ise yüzde 112.88 zamlandı. Geçen yılki seçimlerin ardından değişen ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlemesine rağmen market reyonlarına bakıldığında henüz istenilen başarılara ulaşılamadığı görülüyor. Özellikle gıda ürünlerine gelen zamlar, dar gelirli vatandaşları daha da olumsuz etkiliyor. Türkiye, gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü konumunda bulunuyor.

‘Vatandaşlar gramla ürün alıyor’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyondan dolayı vatandaşların gramla ürün almak zorunda kaldığını söyledi. Gürer, “ Enflasyon vatandaşın alım gücünü daralttı. Emeklinin geliri 10 bin ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, elektriğe mi versin, doğalgaza mı versin, gıda ürünü mü alsın? Böyle olunca da gramla ürün almak durumunda kalıyor. Girdi maliyetleri düşürülmeli, vatandaşın daha uygun fiyatlı ürün alması yolu açılmalı” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ