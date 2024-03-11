- Ekonomi

GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 300'Ü AŞTI

Ramazan ayına cep yakan zamlarla girdik. Bir yılda, pirinç yüzde 303 patates yüzde 297, zeytinyağı yüzde 169, et ise yüzde 154 zamlandı.

GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 300'Ü AŞTI mask
GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 300'Ü AŞTI
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Müslüman dünyası Ramazan ayının ilk sahuruna dün gece kalkarken, ilk iftar bu akşam yapılacak. Ancak bu yıl iftar sofrasına, gıda ürünlerine gelen büyük zamların ardından oturacağız. İftar sofralarının birçok vazgeçilmez ürününde fiyatlar, geçen bir yılda ikiye, üçe katlandı.

GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 300'Ü AŞTI

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında yıllık enflasyonu yüzde 67.07, gıda enflasyonunu ise yüzde 71.12 olarak açıklasa da ‘sofra enflasyonu’, TÜİK’i katladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 2023 Mart ayı fiyatları ile Türkiye’nin her yerinde mağazası bulunan bir zincir marketin güncel fiyatları karşılaştırıldığında, ‘zam şampiyonu’ yıllık yüzde 303.82’lik artış ile pirinç oldu. Pirincin kilogram fiyatı, bir yılda 37 liradan 149 liraya çıktı.  Pirincin ardından en yüksek zam oranı, yüzde 297.34 ile patateste görüldü. Kuru fasulyenin kilogram fiyatı yüzde 245.94 zamlanırken, nohut almak ise geçen yıla göre yüzde 211.25 daha pahalı. Bir adet marulun fiyatı bir yılda yüzde 180.90 oranında artarken; zeytinyağı yüzde 169.91, dana eti yüzde 154.20, mercimek yüzde 132.65, beyaz peynir  ise yüzde 112.88 zamlandı. Geçen yılki seçimlerin ardından değişen ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlemesine rağmen market reyonlarına bakıldığında henüz istenilen başarılara ulaşılamadığı görülüyor. Özellikle gıda ürünlerine gelen zamlar, dar gelirli vatandaşları daha da olumsuz etkiliyor. Türkiye, gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü konumunda bulunuyor.

‘Vatandaşlar gramla ürün alıyor’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyondan dolayı vatandaşların gramla ürün almak zorunda kaldığını söyledi. Gürer, “ Enflasyon vatandaşın alım gücünü daralttı. Emeklinin geliri 10 bin ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, elektriğe mi versin, doğalgaza mı versin, gıda ürünü mü alsın? Böyle olunca da gramla ürün almak durumunda kalıyor. Girdi maliyetleri düşürülmeli, vatandaşın daha uygun fiyatlı ürün alması yolu açılmalı” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ

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11 Mar 2024 - 09:01 - Ekonomi

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Yorumlar

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Eroldemirbek - mayıs ayının sonuna gelmeden bütün bu ürünlerin fiyatları 2 katına çıkacak . ekonomi aslında ülke rayından çıktı fren tutmaz.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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