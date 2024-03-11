İki pilot da uyuyakaldı, uçak rotadan çıktı

Endonezya hava yolu şirketi Batik Air'in bir uçuşunda kazanın eşiğinden dönüldü.
Ocak ayında Cakarta'dan Kenderi'ye giden yolcu uçağındaki iki pilotun da yaklaşık yarım saat uyuduğu ortaya çıktı. Hükümete bağlı Ulusal Ulaştırma Güvenliği Komitesi tarafından yapılan açıklamada, uçağın rotadan çıkmasının pilotların uyuyakalmasından kaynaklandığı belirtildi.
Uçaktaki 153 yolcu ve dört kişilik mürettebatın ise olayda yaralanmadığı, herhangi bir kaza yaşanmadığı bildirildi.
Uçuş öncesi yardımcı pilotun "yeterince dinlenmediğini" söylediği de rapora yansıdı. Kokpitte yarım saat kadar uyuyan yardımcı pilotun, uyandığında uçağın alçalmaya başladığını fark ettiği ve diğer pilotun da uyuduğunu gördüğü kaydedildi.
Pilotların kontrol kulesinden gelen mesajlara da dakikalarca yanıt vermediği ifade edilen rapor sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.