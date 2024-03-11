Sinan Ateş'in babası yaşamını yitirdi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamazken, oğlu Sinan Ateş için adalet arayan baba Musa Ateş bugün hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: SÖZCÜ