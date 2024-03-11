11 Mar 2024 - 09:45- Gündem G:

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN TUTUŞ'A CEVAP!

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, "İzmit Belediyesini tek başına 350 milyona yakın zarara uğratan Muharrem Tutuş esnaflara hangi yüzle sesleniyor? " diye belirtildi.

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İZMİT BELEDİYESİ'NDEN TUTUŞ'A CEVAP! mask

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 

"Şehrimizin ve vatandaşlarımızın haklarını korumak adına;  Muharrem Tutuş’un her defasında belediyeyi tek başına yaklaşık 350 milyon zarara uğratmasına rağmen yaptığı açıklamaları hayretler içerisinde takip etmekteyiz. Bu sebepten; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığımız mevcut meseleyi kamuoyu ile paylaşma gereği duymaktayız. 

TRAMVAY HATTINDA  İZMİT BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI ÇIKTI

2017 yılında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay hattı projesinde, belediyemize ait toplamda 816 metrekarelik 14 ayrı taşınmaz üzerinde kamulaştırma parası ödemesi gerektiği halde ödememiş ve bu konuyu İzmit Belediyesine de bildirmemiştir. 

YAKLAŞIK 41 MİLYONLUK ÖDEME

Bu durum Ocak 2024’te tarafımızca tespit edilerek; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi çerçevesinde, söz konusu taşınmazların 40 Milyon 882 Bin TL bedelinin ödenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. 

DÜŞÜK BEDELLİ TRAMPAYI KABUL ETMEDİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu taşınmazların karşılığında Akçakoca Mahallesi’nde değeri daha düşük olan bir parselin trampasını önerdi. Bu teklifi, taşınmazlarımızın gerçek değerini yansıtmadığı ve belediyemizin menfaatlerine uygun olmadığı için kabul edilmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden, tramvay hattı üzerinde kamulaştırma yapılan yerler için toplamda 40 milyon 822 bin TL olan kamulaştırma bedelinin ödenmesini bir kez daha talep ettik.

TUTUŞ İZMİT’İ ÇOK SEVİYORSA…

Bu bağlamda, sık sık belediyemizin borcunu gündeme getirerek prim yapmaya çalışan AKP’li Muharrem Tutuş şayet gerçekten İzmit’in ve burada yaşayan vatandaşlarımızın menfaatlerini önemsiyorsa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni, İzmit Belediyesi’ne olan 40 milyon TL’lik borcunu ödemeye davet etsin. 

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMELİ 

Belediyemize ait taşınmazların kullanımı, kanuni bir ’Kamulaştırmasız El Atma’ işlemi olmakla birlikte, maalesef bu durum halk arasında ’çökme’ olarak algılanmaktadır. İzmit Belediyesi olarak, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile hareket ediyor, vatandaşlarımızın ve şehrimizin haklarını korumak için gereken tüm adımları atıyoruz.
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11 Mar 2024 - 09:45 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Eroldemirbek - izmit belediyesini kimse fatma hürriyet bşk. dan alamaz son derece başarılı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:07
03

Vatandaş - kasadaki parayı bitirdiniz belediyeyi hacizlik ettiniz şimdi sizden önceki alacakların peşinemi düştünüz siz 2019 sonrasın bakın beceriksizler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:05
02

Çekirge - Reisinin yolundan gidiyor herhalde kutular boş kalmasın garibe yardım...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:04
01

Harun İzmi̇t - Tutuş, kesinlikle büyükşehir belediyemizden yönetimine talip olduğu izmit belediyesinin borcunu isteyemez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:03
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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