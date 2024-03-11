Yeşil-siyahlı takımımız Kocaelispor'un ligdeki kötü gidişatı devam ediyor. Son dört maçında galibiyet göremeyen Kocaelispor, en son olarak kendi evinde, kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, yeşil-siyahlılar 2-1 mağlup oldu. Kötü gidişata sessiz kalamayan taraftarlar, Engin Koyun ve yönetimine istifa çağrısında bulundu. Koyun, maç sonrası yapılan protestolar nedeniyle stadyumdan hızla ayrıldı. Bir süre sonra, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Koyun, yönetimi Pazartesi günü saat 12.00'de acil bir toplantıya çağırdı. Toplantının amacı ve alınacak kararlar henüz bilinmese de, bazı kaynaklar toplantı sonrası istifa kararının çıkabileceğini öne sürdü.
11 Mar 2024 - 09:52- Spor Güncelleme:
Engin Koyun yönetimi topluyor!
Ligde oynadığı son beş karşılaşmada galibiyet alamayan Kocaelispor, son olarak Tuzlaspor'a yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar, mağlubiyet sonrası stadyumdan apar topar ayrılan Kulüp Başkanı Engin Koyun'dan istifa etmesini istedi. Bunun üzerine Koyun, tüm yönetimi acil bir toplantı için çağırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.