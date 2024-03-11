Engin Koyun yönetimi topluyor!

Yeşil-siyahlı takımımız Kocaelispor'un ligdeki kötü gidişatı devam ediyor. Son dört maçında galibiyet göremeyen Kocaelispor, en son olarak kendi evinde, kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, yeşil-siyahlılar 2-1 mağlup oldu. Kötü gidişata sessiz kalamayan taraftarlar, Engin Koyun ve yönetimine istifa çağrısında bulundu. Koyun, maç sonrası yapılan protestolar nedeniyle stadyumdan hızla ayrıldı. Bir süre sonra, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Koyun, yönetimi Pazartesi günü saat 12.00'de acil bir toplantıya çağırdı. Toplantının amacı ve alınacak kararlar henüz bilinmese de, bazı kaynaklar toplantı sonrası istifa kararının çıkabileceğini öne sürdü.