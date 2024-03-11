- Ekonomi

TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun!

Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, TÜPRAŞ’ın Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli Şube yöneticileri ile birlikte İstanbul’da TÜPRAŞ Yönetimi ile bir araya geldi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun! mask
TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun!
TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun!
Haber albümü için resme tıklayın

7 Mart günü gerçekleştirilen toplantıda TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Nurullah Özkan, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz ve Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şimşek  ile görüşüldü. 

ZAMDAN MEMNUNLAR

 Bilindiği üzere, ek zam ve Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kocaeli TÜPRAŞ’ta hayli tepkiler yükselmiş, işçiler eyleme çıkmıştı. İşte bu bağlamda, TÜPRAŞ yöneticileri ile görüşen sendika heyeti, ağırlaşan ekonomik koşullarda çalışanların gelir kaybını önlemek adına yapılan ek zam uygulamalarının önemli olduğunun altını çizerek, son yapılan iyileştirmenin sendika ve üyeler  tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtti. Görüşme sonunda taraflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, çalışma ilişkilerinin iş birliği içerisinde devam etmesi gerektiği mesajı verildi.

TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun!
TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun!

# Tüpraş, Zam

11 Mar 2024 - 09:54 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL