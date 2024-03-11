TÜPRAŞ işçisi zamdan memnun!

7 Mart günü gerçekleştirilen toplantıda TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Nurullah Özkan, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz ve Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şimşek ile görüşüldü.

ZAMDAN MEMNUNLAR

Bilindiği üzere, ek zam ve Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kocaeli TÜPRAŞ’ta hayli tepkiler yükselmiş, işçiler eyleme çıkmıştı. İşte bu bağlamda, TÜPRAŞ yöneticileri ile görüşen sendika heyeti, ağırlaşan ekonomik koşullarda çalışanların gelir kaybını önlemek adına yapılan ek zam uygulamalarının önemli olduğunun altını çizerek, son yapılan iyileştirmenin sendika ve üyeler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtti. Görüşme sonunda taraflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, çalışma ilişkilerinin iş birliği içerisinde devam etmesi gerektiği mesajı verildi.