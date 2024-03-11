Nuket Özcan, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu oldu

Festivalin bu yılki konuğu Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan oldu. Özcan, festival kapsamında düzenlenen "Kadınların İş Hayatındaki Yeri ve Girişimcilik" başlıklı konferansta, kendi iş dünyası ve girişimcilik deneyimlerini paylaştı. Kadın katılımcılara iş dünyasında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma ve girişimcilik yolunda ilerleme stratejileri hakkında bilgiler aktaran Özcan, tecrübeleri ve önerilerini sıralayarak katılımcıların iş hayatında başarıya giden yolda neler yapmaları gerektiğini söyledi. Özcan, festivalin kadınların potansiyellerini keşfetmelerine ve iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla önemli bir etkinlik olarak öne çıktığını ifade ederek bu festival ile kadın girişimcilerin bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapabilecekleri ve birbirlerinden ilham alabilecekleri değerli bir fırsat sunduğu için festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.