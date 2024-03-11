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Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Ereğlispor ile Dumlupınarspor maçını tribünden izleyerek futbolculara ve kulüp yöneticilerine destek oldu.

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Mesut Çetinkaya’dan Ereğlispor’a destek mask
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AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, spora da destek oluyor. Çetinkaya, haftasonu Ereğlispor ile Dumlupınarspor arasında oynanan futbol müsabakasını tribünden izledi. Karamürsel İlçe Stadyumunda, kulüp yöneticileri ve ekibi ile birlikte maçı izleyen Başkan Adayı Çetinkaya, Ereğlisporlu futbolcu ve yöneticilere başarılar diledi.

Kulüp yöneticileri, Mesut Çetinkaya ve ekibine destekleri için teşekkür etti.
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11 Mar 2024 - 10:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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